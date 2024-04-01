﻿Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от зависимостей





Вредные привычки или патологические зависимости – повседневные действия, которые наносят вред здоровью, негативно влияя на организм не только самого человека, но и окружающих. Их много, например: игромания, переедание, интернет-зависимость и т. д.

Курение, злоупотребление алкоголем, наркомания – самые опасные из вредных привычек. Эти зависимости ухудшают качество жизни человека, укорачивают её продолжительность, являются факторами риска развития многих серьезных заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от болезней, связанных с курением, умирает 4 миллиона человек. Именно курение, по прогнозам, станет основной причиной инвалидности и в ближайшие десятилетия будет уносить больше жизней, чем инфекции и внешние причины.

Наряду с распространением курения наблюдается прирост потребления иной никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака. Благодаря активной заинтересованности табачных компаний продолжают существовать мифы о безвредности этих вариантов.

– У людей, злоупотребляющих никотинсодержащей продукцией, наравне с обычными курильщиками поражаются все органы и системы, особенно сердечно-сосудистая. Развивается артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, которые чаще, чем у некурящих людей, осложняются инсультами и инфарктами, — комментирует врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова.

Никотин, не зависимо от носителя, вызывает зависимость и в совокупности с остальными токсичными веществами наносит организму вред. Не имеет значения, попадают ли в него эти вредные вещества из кальяна, электронных или обычных сигарет. Пассивное курение способствует развитию у некурящих людей заболеваний, свойственных курильщикам.

Алкоголь – яд, который действует на все системы организма. Помимо того, что он убивает самого человека, он также ставит под угрозу безопасность окружающих. Алкоголь вызывает нарушение координации движения, контроля за поведением. В итоге происходят несчастные случаи, где часто гибнут люди, ни разу не употреблявшие крепкие напитки.

Согласно статистике смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России равна 54.4 на 100 тысяч населения, в Смоленской области – 37.5 на 100 тысяч. Алкоголь в России употребляют около 85% работоспособного населения.

– Научно доказан безусловный вред алкоголя. Злоупотребление крепкими напитками может приводить к развитию более 60 заболеваний (инсульт, рак поджелудочной железы, ротовой полости, пищевода, печени, гепатит, цирроз, язвенная болезнь желудка, артериальная гипертония и т.д.). Алкоголь в разы ухудшает прогноз при наличии других факторов риска. Употребление крепких напитков и табака вносят огромный вклад в смертность от хронических неинфекционных заболеваний, особенно при патологии сердечно-сосудистой системы. При этом важно понимать, что безопасной доли алкоголя нет, — отмечает Ульяна Владимировна.

Будьте осторожны с зависимостями, зачастую они приводят к неблагоприятным последствиям, либо являются предвестниками серьезных заболеваний. Обзавестись ими намного проще, чем избавиться.

Среди лиц, приверженных здоровому образу жизни, отказавшихся

от опасных зависимостей, смертность от всех причин снижается на 39%.

Меняйте свои пагубные зависимости на положительные привычки. Ведь они формируют основу здоровой жизни, улучшают физические, психологические и эмоциональные показатели!