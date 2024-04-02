Смоленская АЭС успешно прошла экспертную оценку системы обеспечения качества

Комиссия Концерна «Росэнергоатом» завершила плановую проверку выполнения на Смоленской АЭС программ обеспечения качества при эксплуатации, обращении с РАО, радиоактивными источниками и радиоактивными веществами на соответствие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

«Область обеспечения качества постоянно развивается, совершенствуется, требования растут, поэтому очень важно выполнять периодическую оценку деятельности нашего предприятия в этом направлении, – подчеркнул главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко. – Кроме того, данная проверка служит очередным шагом в повышении эксплуатационной безопасности и надежности атомной станции».

Как отметил руководитель комиссии Олег Захаров, главный технолог департамента инженерной поддержки «Росэнергоатома», выполняя в полном объеме требования федеральных норм и правил, атомная станция подтверждает высокий уровень состояния безопасности.

«Проверка, охватившая весь спектр вопросов, связанных с эксплуатацией, прошла успешно. Цели проверки достигнуты, – сообщил Олег Захаров. – Общее впечатление от организации эксплуатации на Смоленской АЭС хорошее. Персонал нацелен на качественное выполнение требований эксплуатационной документации, достижение целевых ориентиров, поиск путей для повышения эффективности».

В течение недели эксперты проверяли документацию, посещали рабочие места персонала в производственных и обеспечивающих подразделениях, проводили собеседования с сотрудниками, чтобы оценить результативность программ обеспечения качества, выявить области для повышения безопасности и положительные практики. Эксперты предложили рассмотреть возможность тиражирования на площадках других АЭС опыт смоленских атомщиков по последовательному использованию ионообменных смол на различных технологических системах, что приносит экономический эффект и влияет на повышение уровня безопасности.

По итогам работы комиссии будут разработаны мероприятия по совершенствованию деятельности Смоленской АЭС.

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Программа обеспечения качества — документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность объекта использования атомной энергии.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Продолжается модернизация энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС