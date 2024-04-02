﻿Путин: наше общество показало пример подлинной солидарности и сплочённости





Ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России – это акция устрашения. Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства ещё раз выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки», — сказал он.

Также президент поставил вопрос о том, кому выгодно было осуществление масштабного злодеяния.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик […] Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — заявил он.

Как отреагировало на ужасное преступление общественность вашего региона? Какие примеры солидарности и единения демонстрируют граждане нашей страны? Что необходимо предпринять, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем?

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

24 марта 2024 г. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович объявил 24 марта — днём общенационального траура. Россияне и все неравнодушие по всему миру нескончаемым потоком шли к стихийным мемориалам, поддерживали друг друга в социальных сетях, участвовали в гуманитарных акциях, стремясь помочь пострадавшим. Не осталась в стороне, и Смоленская область, которая из древне является многонациональным регионом, где многие годы и десятилетия добросовестно проживают и общаются представители более чем 130 наций и народностей.

Решением главы города Смоленска Александром Новиковым были запрещены все развлекательные, спортивные, культурные или другие массовые мероприятия. Градоначальник выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких, и семьям всех пострадавших. Были приостановлены занятия в средних и высших учебных заведении города Смоленска. Студенты в связи с трагедией возложили цветы к стеле Москва в Сквере памяти Героев, организовали и приняли участие в сборе денежных средств и сдаче донорской крови для пострадавших, участвовали в акции «Журавли», изготавливая бумажных журавликов.

24 марта активисты общественной организации «Волонтерской Роты Боевого Братства» стали инициаторами мероприятия, которое было посвящено памяти жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Более 50 активистов в память о жертвах трагедии возложили цветы и зажгли лампадки у стелы города-героя Москва в сквере памяти героев. Активисты, местные отделения партии, волонтеры, дошколята и работники культуры, все неравнодушные – они не остались в стороне от трагических событий и скорбят вместе со всей Россией. Только вместе, совместными усилиями сплотившись вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы сможем отразить подобные угрозы, дабы не допустить повторение подобных трагедий в будущем, необходимо неотвратимое и строгое наказание подлинных организаторов преступлений либо их ликвидация.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Ужасное преступление, которое произошло 22 марта в Москве, действительно глубоко потрясло всю страну. Оно является актом террора, нацеленным на устрашение и раскол в обществе. Однако, важно отметить, что вместо паники и страха, граждане проявили единство и решимость противостоять этой угрозе. Президент России, Владимир Путин, отметил это единение.

Президент выразил благодарность всем, кто оказывал помощь пострадавшим и участвовал в спасательных операциях. Этот трагический момент показал, насколько важно единство и взаимопомощь в сложные времена. Он подчеркнул значимость подлинной солидарности общества, которое смогло ответить на вызов теракта сплоченностью и поддержкой друг друга.

Важным аспектом, поднятым президентом, является вопрос о заказчиках и инициаторах этого преступления. Установление истинных мотивов и идентификация заказчиков этой атаки с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем является ключевым шагом. Необходимо укреплять меры безопасности, совершенствовать контроль за обстановкой в стране и активно бороться с проявлениями экстремизма и терроризма для обеспечения безопасности граждан и предотвращения трагических событий подобного рода в будущем.