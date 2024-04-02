﻿СмолГУ и НИУ МГСУ будут совместно готовить инженеров-строителей





При поддержке Правительства Смоленской области начнётся реализация новой сетевой образовательной программы бакалавриата «Строительство» Смоленского государственного университета и НИУ Московского государственного строительного университета. Для подготовки будущих специалистов выделено 20 бюджетных мест, конкурсный приём на которые стартует летом текущего года.

«Один из наших приоритетов – это подготовка квалифицированных кадров для разных отраслей экономики области. Смоленский стройкомплекс сейчас испытывает нехватку специалистов, в том числе и инженеров. Этот запрос был выявлен в ходе совместной работы и общения с застройщиками региона. Теперь вместе с МГСУ будем решать эту проблему и наберём к осени этого года 20 ребят для обучения», — прокомментировал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Всё обучение по программе организуют в Смоленске. Преподаватели НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – очно на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты.

«Реализация сетевых образовательных программ, ориентированных на подготовку кадров для строительной отрасли, с российскими вузами является одной важнейших задач, сформулированных в том числе и в Программе развития нашего университета. Только хорошо подготовленные выпускники смогут обеспечить инновационное развитие отрасли, ее технологический и цифровой суверенитет, способствуя достижению национальных целей и реализации национальных проектов», — отметил ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

«Важно, что есть договоренности не только с НИУ МГСУ, но и с крупными смоленскими строительными компаниями. Это значит, что студенты уже с первого курса могут быть уверены — их ждут на предприятиях региона, обеспечат рабочими местами. Более того, практикоориентированность образовательного процесса будущих специалистов даст множество возможностей для карьерного старта и профессионального роста ещё в студенчестве», — подчеркнул ректор СмолГУ Михаил Артеменков.

Вопросы повышения кадрового потенциала стройкомплекса региона комплексно решается Правительством области. В 2023 году на базе Смоленского строительного колледжа был создан образовательно-производственный кластер строительной отрасли. Для этого там создали 11 современных лабораторий, проведён ремонт и переоснащение образовательных организаций, входящих в новую структуру, а также организовано тесное сотрудничество с работодателями.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Отличная новость для всех абитуриентов города Смоленска и Смоленской области, теперь юные смоляне смогут поступить на новую программу бакалавриата «Строительство». Подписанное соглашение между Смоленским государственным университетом и НИУ Московским государственным строительным университетом при поддержке Правительства Смоленской области позволит реализовывать сетевую образовательную программу. И пусть пока для будущих специалистов выделено всего 20 бюджетных мест, конкурсный приём на которые стартует летом 2024 года, но уже сейчас школьники кто ищут подобные места по данной специальности за пределами Смоленской области могут начать сбор документов, что б побороться за перспективное направление.

Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин так прокомментировал это событие: «Это очень важно, так как запуск новой программы – это запрос отрасли. Застройщики испытывают нехватку инженерных кадров, и мы решаем эту проблему. Будущие специалисты могут быть уверены, что их ждут в строительных компаниях области. Договорённости об этом уже есть». Тем более в 2023 году на базе Смоленского строительного колледжа был создан образовательно-производственный кластер строительной отрасли, были созданы 11 современных лабораторий, проведён ремонт и переоснащение образовательных организаций, организовано тесное сотрудничество с работодателями.

Открытие подобного направления – позволит не только привлечь молодежь в регион, но и сформировать кадровый потенциал для развития строительной отросли Смоленской области, снова актуализировав лозунг времен Иван Ефимовича Клименко «Живешь на Смоленщине будь строителем».

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Лозунг «Живёшь на Смоленщине будь строителем» Всегда был и остаётся для региона актуален, область всегда строилась и шло востановление края после различных исторических перепетий. Сейчас когда страна и край снова является приграничным наличие грамотных специалистов в строительстве востребовано как никогда! Данное соглашение позволит молодым людям желающим приобрести востребованную профессию, не уезжать за пределы региона, а на месте получить и применить полученные знания. Это важный шаг в деле востановления и развития не только Смоленщины но и всей России!!!