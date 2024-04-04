 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Акция «ЕГЭ для родителей. Сдаем вместе» прошла в школе № 8

05.04.2024

Родители выпускников оценили условия, в которых их дочерям и сыновьям предстоит сдавать выпускной экзамен.

В акции приняли также участие Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев, его заместитель Ольга Майорова, а также и.о. председателя комитета по образованию Вера Афанасьева.

– Не секрет, что выпускники очень нервничают накануне такого ответственного события, как ЕГЭ, – сказала на выходе из аудитории Екатерина Ильина, дочь которой нынче заканчивает 11 классов. – Теперь, прочувствовав на себе всю процедуру тестирования, я могу ее немного успокоить: все не так страшно. Главное – собраться с силами, сосредоточиться и вспомнить все, чему учили на уроках.

Опубликовано в категории Новости и Образование

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика