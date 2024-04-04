﻿Смоленская АЭС: в Десногорске при поддержке атомной отрасли реконструируют центральную площадь





Благоустройство превратит одно из любимых мест отдыха горожан в драйвер развития прилегающих территорий, малого бизнеса и сферы услуг

В городе-спутнике Смоленской АЭС приступили к модернизации центральной площади. Завершить благоустройство планируется к сентябрю, когда атомный муниципалитет будет праздновать свое 50-летие.

«В 2023 году Десногорск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил на реализацию социально значимой инициативы солидную поддержку – свыше 125 миллионов рублей от Минстроя России, Концерна «Росэнергоатом» и Правительства Смоленской области, – отметила и.о. главы Десногорска Злата Бриллиантова. – Это третья победа Десногорска в конкурсе, направленном на создание привлекательных городских пространств для жителей российских малых городов. Ранее по инициативе жителей мы создали прекрасный АтомПарк, который стал визитной карточкой города».

В проекте благоустройства площади также учтены пожелания горожан и потребности всех возрастных групп. На пять месяцев развернут большой объем работ. Будут отремонтированы фонтан, сцена, полностью обновлены пешеходные дорожки, высажены живые изгороди из кустарников, модернизированы системы освещения и видеонаблюдения. Кроме того, появятся элементы городской мебели и малые архитектурные формы, зоны отдыха с теневыми декоративными навесами, оформленными в тематике атома, новые точки для притяжения детей: ландшафтная площадка с геопластикой и современный игровой комплекс с горкой.

По мнению директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, участие в конкурсе Минстроя РФ – один из механизмов привлечения дополнительных средств в благоустройство общественных пространств.

«Концерн «Росэнергоатом» уделяют большое внимание инфраструктурному развитию территорий своего присутствия, – подчеркнул Павел Лубенский. – Ежегодно конвертируя десятки миллионов рублей в решение актуальных вопросов в Десногорске, мы понимаем, что достойные условия для отдыха, творчества и спорта сторицей возвратятся в результатах труда коллектива. Наш город, ставший родным для тех, кто его строил, сейчас эксплуатирует энергоблоки, работает в других организациях, должен быть привлекателен для молодежи. То есть наш вклад в развитие социальной сферы и инфраструктуры можно назвать инвестициями в будущее».

___

Комплексная работа по формированию комфортной городской среды продолжает дополняться новыми решениями. В соответствии с поручением Президента РФ профильную программу рекомендовано подлить до 2030 года включительно. Кроме того, правительству РФ поручено обеспечить выделение из федерального бюджета средств на софинансирование обязательств регионов в рамках программ формирования современной городской среды.

Всероссийский конкурс лучших проектов проводит Минстрой России с 2018 года по поручению Президента РФ. Конкурс – часть национального проекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в нем победили 11 городов расположения АЭС. Финалистов, прошедших строгий конкурсный отбор, определила федеральная комиссия во главе с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

На реализацию проекта реконструкции центральной площади Десногорск получил федеральный грант – 92,1 млн рублей, от Концерна «Росэнергоатом» – 32,5 млн рублей, от администрации области – 1,2 млн рублей.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС