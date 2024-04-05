﻿Смоленские атомщики поборются за золото чемпионата REASkills-2024





29 сотрудников выступят в 9 компетенциях

Свой талант и умения они продемонстрируют в ремонте оборудования релейной защиты и автоматики, промышленной механике и монтаже, электромонтаже, цифровом ПСР-предприятии, охране окружающей среды, инженерном мышлении. Каракури», управление жизненным циклом, промышленной автоматике, аналитическом контроле. В числе конкурсантов как опытные сотрудники, знающие соревновательный процесс, так и новички.

«На протяжении полутора лет тружусь на Смоленской АЭС, и вот решил поучаствовать в чемпионате, чтобы развиться профессионально и проверить свои навыки, — поделился электрослесарь реакторного цеха Никита Бебко. — В подготовке мне оказал поддержку мой наставник — мастер Геннадий Андреевич Луценко, который будет выступать в роли эксперта на соревновании. Ожидаю получить новый опыт, положительные эмоции и завести интересные знакомства. Мы нацелены на успешное выступление и уверены в наших силах».

«Я выступлю в качестве эксперта в компетенции «промышленная автоматика». Это не первый опыт, ранее соревновался в «электронике», — отметил ведущий инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений Роман Перхун. — Несмотря на то, что задания этих компетенций во многом схожи, все же пришлось освоить новые технические средства и программное обеспечение. Хочется «других посмотреть и себя показать», погрузиться в «закулисный» процесс, определить свои сильные и слабые стороны, а после применить полученный опыт на производстве».

Напутствуя команду на успешное выступление, первый заместитель главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда подчеркнул, что атомная станция — это высокотехнологичный объект, эксплуатировать который доверено только настоящим профессионалам, которые обладают большим запасом знаний и навыков, постоянно развиваются и в работе следуют высоким стандартам безопасности.

Смоленская АЭС влилась в отраслевое чемпионатное движение в 2016 году. В чемпионатах разного уровня приняли участие 224 конкурсанта и эксперта, призерами стали 62 участника. Они пополнили копилку достижений атомной станции 22 золотыми, 31 серебряной и 9 бронзовыми медалями. В 2023 году смоленские атомщики заняли 1 место в компетенции «инженерное мышление. Каракури», 2 место в компетенциях: «электромонтаж», «аналитический контроль», «эколог».

Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства ReaSkills пройдет с 8 по 12 апреля в Балаково, Нововоронеже, Удомле, Екатеринбурге. По итогам сформируется команда концерна, которая выступит летом этого года на отраслевом чемпионате AtomSkills. Лучшие под флагом Росатома осенью 2024 года примут участие в завершающем этапе — Национальном чемпионате Hi-Tech.

Развитие кадрового потенциала является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство Российской Федерации и крупные российские компании, включая Госкорпорацию «Росатом» и предприятия ее дивизионов, уделяют большое внимание развитию кадрового потенциала своих работников, находят возможности для самореализации и профессионального роста перспективной и инициативной молодежи. Электроэнергетический дивизион Росатома, в состав которого входят все атомные станции страны, традиционно показывает высокие результаты в этой области.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС