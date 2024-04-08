Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области А.А. Царев с рабочим визитом посетил ООО «Русский лен».

На встрече обсудили вопросы предстоящих посевных работ, планы и перспективы предприятия, а также проблемные вопросы.

Стоит отметить, что на сегодня земельный банк «Русского Льна» составляет почти 10 000 га. Пока не вся пашня обрабатывается, но предприятие планомерно вводит в оборот залежные земли– брошенная пахота, заросшая сорняками, кустарниками и деревьями. Поэтому сразу сеять на них не получится. Вначале необходимо ввести землю в оборот.

В этом году будет проведено удаление деревьев, проведено мульчирование, удалены и перемолоты остатки корневой системы. И только после этого предприятие приступит к обработке почвы тяжелыми дисковыми боронами, вспашке оборотными плугами и обогащению почвы необходимыми минеральными веществами.

На сегодняшний день земельный банк «Русского Льна» составляет почти 10 000 га, из них около 7000 га — залежные земли, которые предприятие ввело в севооборот.

К началу посевной в «Русский Лён» уже поступило 1200 тонн минерального удобрения нитроаммофоска. Это комплексное удобрение, название которого говорит само за себя – в его составе азот, фосфор и калий — важнейшие для растений питательные элементы. Также для подкормки озимых планируется закупить более 500 тонн аммиачной селитры. Это азотное удобрение легко усваивается растениями в период весенних холодов, когда почвенный азот еще недоступен, и, увеличивая кущение растений, влияет на будущую урожайность. Проводится вывоз минеральных удобрений с ПАО «Дорогобуж».

Предприятие первым на территории района начало работы в полях. Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-2» позволяет вносить минеральные удобрений ранней весной, когда другая техника ещё не может войти в поля. Ведётся подкормка озимой пшеницы на площади более 600 га.

Как отметил генеральный директор предприятия Валерий Иванович Мишарин: «За счет льготного оборотного кредита ООО «Русский лен» успешно подготовилось к весенним полевых работам — отремонтирована техника, закуплен недостающий семенной материал и ГСМ в необходимом количестве. Также предприятие как минимум сохранит в текущем году посевные площади, а также в структуре посевных площадей увеличит посевы льна-долгунца практически до 3 тысяч гектар».

В завершении встречи Глава района А.А. Царев пожелал плодотворной работы и успеха в непростом крестьянской труде.

По информации пресс-службы АМО «Сафоновский район»