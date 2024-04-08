﻿Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни





Старшее поколение часто сожалеет о том, что в молодости не берегли себя. После 40 лет отмечается резкое снижение числа людей, считающих себя здоровыми. Зачастую в молодом возрасте люди относятся к здоровью,

как к расходному материалу, когда, наоборот, от образа жизни в этот период зависит, что будет происходить с человеком в зрелом возрасте. И после 50-ти жизнь может быть качественной, активной и интересной.

Наш организм требует бережного отношения к себе. В первую очередь можно это обеспечить, ведя здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Приоритетом для здравоохранения являются: повышение уровня грамотности населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, укрепления здоровья и повышения качества жизни.

По данным ВОЗ, здоровье людей в большей степени (50-60%) зависит именно от образа жизни. ЗОЖ помогает предотвратить неинфекционные заболевания, которые в 70% случаев являются причиной преждевременных смертей.

Согласно статистике в Смоленской области последние годы среди населения трудоспособного возраста показатель смертности остается достаточно высоким. «Лидерство» причин удерживают болезни системы кровообращения и внешние факторы. На эти две группы приходится почти половина смертей.

Аспекты здорового образа жизни:

— формирование культуры бережного отношения к здоровью у детей

с раннего возраста;

— забота о близких и семье (здоровые истории и традиции);

— отказ от зависимостей (в первую очередь, от курения, алкоголя, наркотиков);

— рациональное питание (ограничение сахара и соли, трансжиров, полуфабрикатов и фастфуда, повышение доли овощей и фруктов);

— достаточная физическая активность (малоподвижный образ жизни, как фактор риска хронических заболеваний, находится на четвертом месте после курения, гипертонии и ожирения);

– развитие навыков стрессоустойчивости (отрицательные эмоции негативно влияют на состояние здоровья);

– соблюдение правил личной гигиены;

– режим дня и полноценный сон;

– мониторинг собственного здоровья: регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

– ответственное потребление лекарственных препаратов

для самостоятельной заботы о здоровье, их правильное хранение и прием;

– контроль своих «цифр здоровья» (уровень холестерина и глюкозы

в крови, артериальное давление, индекс массы тела, окружность талии).

– 25% всех смертей приходятся на возраст до 60 лет, но их можно предотвратить. При ведении ЗОЖ смертность от всех причин снижается

на 39%. Риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 36%, вероятность развития инсультов и инфарктов – на 19%, — говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева. – Здоровый образ жизни может не только затормозить развитие хронических болезней

и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но и сдержать проявление заболеваний, к которым имеется генетическая предрасположенность, нивелировать воздействие вредных факторов окружающей среды.

У человека должна быть сформирована культура здоровья, ведь осознанное отношение к своему физическому и душевному самочувствию – это признак человека, ответственного за спокойствие своих близких и за свое будущее.