﻿Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации донорства крови





Ежегодно 20 апреля в России отмечают День донора крови. Переливание крови и ее компонентов позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Для обеспечения биоматериалом всех нуждающихся на 1000 больных должно приходиться хотя бы 40 доноров.

Согласно данным ОГБУЗ «Смоленский центр крови», в нашем регионе в 2023 году было заготовлено 19 885 литров крови. Количество донаций крови и плазмы составило 17 315 клеток крови (тромбоцитов) — 1 208 литров.

На сайте Смоленского центра крови есть донорский «светофор», который показывает запас крови каких групп и резус-принадлежности в достаточном количестве, а каких нужны, в том числе и в экстренном порядке.

Во время процедуры у донора извлекают не более 450 мл крови, что не только безвредно для здоровья человека, но и оказывает благоприятное воздействие на организм донора.

Врачи советуют сдавать цельную кровь не чаще пяти раз в год (с промежутками в два месяца), а плазму или тромбоциты — не чаще 12 раз (с перерывами в две недели).

По федеральному закону «О донорстве крови и ее компонентов» доноры получают бесплатное питание или денежную компенсацию. Кроме того, в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра можно не выходить на работу. Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний и прошедший специальное медицинское обследование.

Абсолютные противопоказания: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни, употребление инъекционных психоактивных веществ в прошлом и т. д.

Правила подготовки к сдаче крови:

– за 48 часов до сдачи нельзя употреблять алкоголь;

– не желательно принимать аспирин и анальгетики в течение 3-5 дней до донации;

– следует воздержаться от курения в течение 2-х часов до и после сдачи крови;

– кровь нужно сдавать, будучи здоровым, сытым и отдохнувшим;

– не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи, перед экзаменами, соревнованиями, периодами интенсивной работы и т.п.;

– самое подходящее время для сдачи крови 2-3 часа после еды в утренние часы;

– накануне из рациона исключают жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные, молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы;

рекомендуется употреблять фрукты, овощи, продукты из муки грубого помола (сушки, сухари), макаронные изделия и каши на воде без масла;

– из питья полезней будут компоты, морсы, минеральная и простая вода.

Смоленский центр крови является также рекрутинговым центром Федерального регистра доноров костного мозга.

Полезные тематические ссылки:

https://yadonor.ru — портал Службы крови России;

https://bloodsmol.ru — ОГБУЗ «Смоленский центр крови», тел. +7(4812)38-18-01, тел. «горячей линии» 8 800 333 33 30.