Ваша работа – наша забота

В Сафоновском центре занятости населения состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало около 50 соискателей работы, а также студентов образовательных организаций, восемь представителей потенциальных работодателей.

Свои предложения о трудоустройстве озвучили военный комиссар г. Сафоново Игорь Сафронов, АО «Авангард», АО «Теплоконтроль», завод «Гидрометприбор», Сафоновская швейная фабрика «Орел», ООО «Поликрафт», ООО «Роял Кейк». После выступлений представители работодателей пообщались со всеми желающими в конференц-зале. Здесь заинтересованные лица смогли подробнее узнать об интересующих вакансиях, обменяться контактными данными.