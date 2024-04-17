Пока папы воюют

В прошедшую субботу Сафоново встречало участников пятого регионального турнира по микрофутзалу среди команд детей участников специальной военной операции, волонтеров и многодетных семей. В детско-юношеской спортивной школе соревновались команды «Русь» (Вязьма), «Савдеровцы» (Гагарин), «Кривичи» (Сафоново), «Юность» (Смоленск), «Олимп» (Тёмкино), «Альфа» (Сычевка).

Каждый турнир посвящается знаменательным датам. Сафоновский был приурочен к празднованию Дня космонавтики, о чем объявили на торжественной церемонии открытия, начавшейся с минуты молчания в честь памяти погибших героев нашей страны. Участников приветствовали лидер волонтерского движения «Савдеровцы», организатор турнира Владимир Савдеров, председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова, президент Федерации микрофутзала Смоленской области Алексей Липко. Почетных гостей и участников воспитанники детского дома приветствовали хлебом-солью. Затем юные спортсмены с большим азартом вступили в бой.

На церемонии подведения итогов все участники соревнований получили памятные медали, призы, представители команд также получили свои награды. После соревнований команды дружно отправились на обед. А еще побывали на экскурсии в Сафоновском детском доме, воспитанники которого подготовили для зрителей праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики. Коллектив учреждения организовал в своих стенах фотозону, выставку, радушно приветствуя гостей.