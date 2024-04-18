Летопись своей семьи

#ЛИДЕРЫЧТЕНИЯ_2024

Конкурс «Лидеры чтения» в центральной районной библиотеке стал уже традиционным. В этом году марафон юных книголюбов был посвящён Году семьи.



Торжественная церемония подведения итогов районного юношеского конкурса «Лидеры чтения — 2024» состоялось 16 апреля в читальном зале центральной районной библиотеки.

В марафоне приняло участие 28 школьников, студентов, читателей городских и сельских библиотек-филиалов. С приветственным словом к участникам марафона обратилась директор МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система» Игнатова Татьяна Ивановна. На праздник пришли почетные гости, депутат Смоленской Областной Думы Нина Михайловна Снытина и Любовь Александровна Ульянова, которые поздравили победителей марафона и подготовили для них ценные призы и подарки, помощь в приобретении ценных призов для участников конкурса оказал Отдел по делам молодежи МО «Сафоновский район» Смоленской области и председатель Сафоновского районного совета депутатов Анна Николаевна Захарова.



Первая номинация на лучший рассказ называлась «Семейная история».

1 место в номинации заняла Васильева Анастасия, читательница Старосельской библиотеки.

2 место поделили Полюшкова Дарья, учащаяся 8 класса МБОУ Издешковская СОШ, Павлова Снежана, читательница Вадинской сельской библиотеки и Бочкова Ольга, читательница Игнатковской сельской библиотеки.

3 место завоевала Петина Ангелина, читательница Пушкинской библиотеки, ученица 8 класса МБОУ СОШ №8.

Приз симпатии жюри получили Ковалева Татьяна и Майоренкова Варвара, учащиеся 10 класса МБОУ СОШ №4.

Специальными призами «Симпатия жюри» награждены Майоренкова варвара и Ковалева Татьяна, ученицы 10 класса МБОУ СОШ №4.

В номинации на лучший буктрейлер «Лучшая книга по мнению нашей семьи» победителями стали: Сорокина Майя, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №6, Федорова Нина, учащаяся 11 класса Вадинская СОШ, Букевич Андрей, студент 1 курса СГСХА, Гасанова Хадижа, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №6,

Соловьева Ксения учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №6 и коллективная работа Сорокиной Майи и Никитиной Лилии, учащихся 8 класса МБОУ СОШ №6.

В номинации на лучшую фотографию «Семьи счастливые моменты» гран-при завоевала Миронова Анна, читательница Леснянской библиотеки, 1 место

Присуждено Савину Никите, студенту СИТТ, читателю Дуровской библиотеки,

2 место поделили Блохина Анастасия, читательница Прудковской библиотеки, учащаяся 10 класса Прудковской СОШ и Базылевич Станислав, студент СИТТ, читатель Зимницкой библиотеки. 3 место поделили Бусунчан Ирина, читатель Дуровской библиотеки, учащаяся 10 класса Дуровской СОШ, Аникин Артур, военнослужащий, читатель Беленинской сельской библиотеки, Кадетова Наталья, читательница Алферовской библиотеки и Черняева Елена, читательница Старосельской библиотеки.

Грамотой и специальным призом награжден Сергеев Петр, студент СИТТ .

В заключение праздника участники конкурса и гости сделали общее фото на память.



Марина Баданина