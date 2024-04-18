Поступай правильно – поступай в аграрный!

ИСегодня мы зададим вопросы Григорию Анатольевичу Потехину, исполняющему обязанности декана инженерно-технологического факультета Смоленской ГСХА.

Григорий Анатольевич, у Вас один из самых востребованных факультетов. Расскажите о направлениях подготовки.

Мы гордимся тем, что являемся одним из самых крупных факультетов в Академии. У нас представлены как профильные агрономические, так и инженерные направления, а также обучение как на очной, так и на заочной форме.

Четырехлетнее обучение включает в себя такие направления бакалавриата, как «Агрономия», «Садоводство», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции и организация общественного питания», «Агроинженерия», «Природооустройство и водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника». На каждом из этих направлений мы предлагаем уникальные профили обучения, которые пользуются большим спросом на рынке труда.

Агроном является востребованной профессией, определяющей качество и доступность различных продуктов сельского хозяйства.

Садовод – это специалист по посадке и уходу за растениями. Он может работать как на сельскохозяйственных предприятиях, так и в организациях по благоустройству территорий, в питомниках, в студиях ландшафтного дизайна или на себя.

Землеустройство и кадастры — это направление вообще единственное в регионе, где реализуется очная форма обучения по данной специализации. Оно пользуется спросом, как на очной, так и на заочной формах обучения.

Технолог занимается переработкой продукции растениеводства и животноводства, имея высокую значимость для предприятий. По статусу значимости своей специальности он на уровне директора предприятия и даже важнее.

Технология продукции и организации общественного питания предлагает широкие перспективы в области производства пищевых продуктов и организации общественного питания. Это и переработка, и, непосредственно, производство пищевых продуктов и управление комбинатами при крупных предприятиях. По данной области мы готовим управленцев именно в сфере общественного питания.

Агроинженер управляет техническим обеспечением сельскохозяйственных предприятий, открывая большие возможности для студентов.

По направлению теплоэнергетика и теплотехника мы готовим специалистов в области топливно-энергетического комплекса, которые будут разбираться в отраслях энергетики.

Также на факультете представлено направление специалитета «Наземно-транспортные технологические средства», обучение по которому продолжается 5 лет и выдает диплом инженера. Это дает возможность работать не только в сфере агропромышленности, но и в автотранспортной отрасли.

Вы перечислили достаточно много направлений подготовки, однако важно узнать, где студенты проходят практику и на каких предприятиях? У вас есть какие-то договоренности?

У нас есть установленные договоренности с более чем 100 предприятиями, где студенты проходят производственные практики. Сотрудничество с различными организациями позволяет студентам получить практический опыт и предложения о трудоустройстве ещё во время учебы. Это ещё одно преимущество нашей Академии.

В востребованности аграрных кадров нуждаются во всех регионах. Предприятия подходят с запросами о направлении студентов на стажировку, чтобы после обучения предложить им работу. Мы сотрудничаем с такими компаниями, как «Мираторг», «Останкино», «Эко-Нива», ООО «Городнянские сады», ООО «Русский Лен», ООО ТК «СМОЛЕНСКИЙ», ООО «Золотая Нива», СПК «ДРУЖБА», где студентам предоставляют жилье, питание и возможность заработать на летней практике. Студент-практикант за летнюю практику зарабатывает в среднем 60-80 тысяч. Зарплаты специалистов в сельском хозяйстве достигают 120 тысяч и выше.

Нужно понимать, что агроном это не тот, кто ходит в грязных сапогах на поле. Это специалист, который управляет производством продукции растениеводства, и он в принципе больше занимается именно организацией этого производства, управлением этими процессами. На современных предприятиях у него есть полное программное обеспечение — от простейшего звена посева до внесения удобрений и отслеживания за урожайностью. Он контролирует все с помощью специальных программ, сидя у себя в офисе. То есть мы должны иметь представление, что современное сельское хозяйство вышло на другой качественный уровень и по уровню зарплат, и по доходности.

Престиж и востребованность специалистов в аграрной отрасли растёт, превосходя специалистов нефтегазовой промышленности. У студентов есть возможность выбора работы, опираясь на опыт и предложения от компаний. Наш факультет предоставляет студентам широкие возможности для профессионального роста, и мы надеемся на повышенный интерес абитуриентов к нашему образовательному учреждению.

Интересно обсудить меры поддержки для молодых специалистов. Вы сказали, что где-то предоставляется жилье. А вообще какие существуют меры поддержки для молодых специалистов?

Начнем с того, что абитуриенты, студенты и специалисты могут рассчитывать на различные виды поддержки. Например, абитуриенты, поступающие в Академию, могут получать стипендию в размере 3000 рублей за первый семестр, если он закончил первый семестр на отлично, то в следующем семестре у него уже будет повышенная стипендия. Студенты, активно участвующие в научной, культурно-творческой, спортивной или волонтерской деятельности, также могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

Для студентов, получающих социальные выплаты, предусмотрена государственная социальная стипендия, которая может достигать уровня прожиточного минимума. Это значительная помощь для тех, кто нуждается в дополнительной финансовой поддержке. Важно отметить, что студенты уже имеют возможность получить опыт работы во время учебы, что дает им преимущество при трудоустройстве после окончания обучения.

Государство также предоставляет поддержку для специалистов, работающих в сельскохозяйственных предприятиях. Таким специалистам может быть предоставлена единовременная выплата в размере 300 000 рублей и дополнительные доплаты к зарплате в течение нескольких лет после окончания обучения. Первый год специалист, работая на предприятии, получает основную зарплату, плюс доплата 5 тысяч, на второй год — 4 тысячи, на третий год — 3 тысячи. Эти меры поддержки способствуют успешной карьере и развитию молодых специалистов.

Какие планы на развитие вашего факультета в ближайшее время?

В ближайшем будущем наш факультет планирует активно развивать сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и другими аграрными вузами с целью улучшения качества образовательного процесса. Помимо этого, мы собираемся улучшать материально-техническую базу, оснащение и расширять программное обеспечение. В ближайшее время мы надеемся открыть новые современные аудитории на факультете, а также внедрить новые профили, специальности и направления подготовки, которые будут востребованы в нашей стране.

Ваши пожелания к нашим абитуриентам?

Поступай правильно – поступай в аграрный!