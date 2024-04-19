﻿Юные жители города-спутника Смоленской АЭС стали победителями международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы»





Подведены итоги международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы», организованного Фондом «Ассоциация территорий развития АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом», программы «Территория культуры Росатома», Союза фотографов дикой природы, Общественной организации по контролю, информации и региональному развитию TEIT Венгрии.

Конкурсная комиссия определила 83 победителя, среди которых десногорские школьники: Екатерина Конопатская, Александра Михайлова и Артем Евсюков.

«В атомных городах много талантливых юных фотографов, и проект дает возможность выявлять и развивать их способности. За шесть лет существования проекта в нем приняли участие более десяти тысяч ребят. Посмотрев фотографии, каждый может еще раз наглядно убедиться в безопасности и экологичности предприятий использования мирного атома», – отметил неоднократный победитель и призер международных фотоконкурсов Франции, Италии, Испании, США, сопредседатель жюри Винце Балинт.

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Авторы, чьи фотоработы заняли первые места, примут участие в экологическом форуме, который пройдет в Республике Дагестан. Для юных фотолюбителей организуют мастер-классы от лучших российских и зарубежных фотографов, подготовлена насыщенная экскурсионная программа.

По итогам работы на экологическом форуме будет определен состав российской делегации на Международном экологическом форуме, который пройдет в Венгрии.

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Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС