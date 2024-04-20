Сафоновцы дружно поддержали общеобластной субботник

Практически не осталось ни одного места, которого не коснулись трудолюбивые руки горожан.

Работники образования, культуры, районной администрации, промышленных предприятий вышли на благоустройство территории.

Например, педагоги дополнительного образования Дома детского творчества прошли по тротуарам и газонам от 12-этажки до Свято-Владимирского храма. Кладбище на месте 11-й шахты убирали учителя. Сотрудники образования и культуры не оставили без внимания овраг на улице Химиков, сквер воинов-интернационалистов, скверы возле Вечного огня, Школьный, стадион и детскую площадку в поселке Горном.

А вы знаете, что сегодня по улице Гагарина появилась липовая аллея?

– В рамках проведения общеобластного субботника вместе с коллегами высадили липовую аллею по ул.Гагарина, – написал на своей странице социальной сети «ВКонтакте» Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев. – Благодарю всех, кто сегодня принимал участие в мероприятиях по благоустройству нашего города, было убрано много общественных территорий и пространств. Вместе мы сделаем наш город лучше!