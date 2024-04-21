«Основная наша задача – помогать людям», –

Так считает Наталья Дмитриевна ВОДНЕВА, отдавшая муниципальной службе около сорока лет, двадцать два из которых она проработала с Вячеславом Ефимовичем Балалаевым.

Наталья Дмитриевна родилась в городе Красном, трудовую деятельность начинала учителем русского языка. На выбор профессии повлиял пример классного руководителя, преподавателя русского и литературы, Педагога с большой буквы – Марии Игнатьевны Шекиной.

– Педагогика была ее призванием. Мария Игнатьевна давала каждому из нас не только знания, но и частичку своей души. До сих пор благодарна ей за то, что научила быть внимательной, терпеливой, объективной, – вспоминает

Наталья Дмитриевна.

Интересно, что во время учебы в Смоленском государственном педагогическом институте Наталья познакомилась с Сафоновом, где в составе стройотряда трудилась на кирпичном заводе. Тогда девушка не догадывалась, что именно здесь она обретет второй дом.

По распределению молодого специалиста отправили в Краснооктябрьскую сельскую школу неподалеку от Красного. Годы учительства оставили в памяти самые приятные воспоминания. Образовательный процесс включал не только занятия, но и богатую внеурочную деятельность: походы, огоньки, вечера отдыха, встречи с интересными людьми. Педколлектив объединял единомышленников, которые щедро делились своим опытом.

А дальше снова было Сафоново, куда по службе отправили супруга Натальи Дмитриевны. А затем снова поворот – уже в профессиональной деятельности.

– 25 сентября 1985 года началась моя работа в органах местного самоуправления, – рассказывает собеседница. – Сначала горисполком, потом Сафоновский городской Совет депутатов, а затем администрация района. На первых этапах очень важно было выстроить отношения с теми людьми, для которых ты стал руководителем, а также изучить массу вопросов в пределах своей компетенции: делопроизводство, муниципальная служба, кадровая работа, предоставление муниципальных услуг и масса других. Очень трудно было говорить «нет», принимать непопулярные решения, но делать это было необходимо, чтобы достичь нужного результата. Старалась всегда быть тактичной и следовать принципу уважительного отношения к окружающим. Быть внимательной, уметь слышать и слушать – таковы были приоритеты в работе. С чем я непримирима? Это равнодушие, заносчивость и высокомерие. Убеждена, что сотрудники с такими «симптомами» профнепригодны для работы в органах власти. Ведь основная работа чиновника – это рассмотрение обращений граждан, оказание содействия заявителю. При этом нужно уметь поставить себя на место другого человека, проявить заботу и внимание.

– На первых этапах в новой должности, – продолжает собеседница, – меня поддерживал супруг, за что я ему очень благодарна до сих пор. Спасибо коллегам, к которым всегда можно было обратиться за помощью и советом: Екатерине Петровне Минченковой, Зое Николаевне Жук, Татьяне Дмитриевне Шерченковой. А первым моим наставником и учителем была Нина Ефимовна Шук, секретарь горисполкома, человек с большим чувством ответственности, специалист своего дела. Она учила меня азам и премудростям профессии.

Наталья Дмитриевна призналась, что в людях больше всего ценит такие качества, как порядочность и трудолюбие. Порядочность – это очень емкое понятие, которое включает честность, вежливость, ответственность, уважение к другим. Человек, обладающий этими качествами, никогда никому не навредит.

– Что касается трудолюбия, то раньше говорили: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Не знаю, правильно это или нет, –

размышляет Н.Д. Воднева, – но нас так воспитывали, так учила меня моя мама – большая труженица. Очень рада, что в моем окружении много таких людей: Ольга Станиславовна Хмелевская, Ольга Михайловна Потапова, Светлана Анатольевна Комягина.

– Наталью Дмитриевну знаю больше сорока лет, – говорит депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков. – Грамотный специалист, чуткий, тактичный человек, она создала дружную команду. Очень много сделала для организации местного самоуправления в сельских поселениях, так что работа сельских глав заслуживает самой высокой оценки. Огромна заслуга Натальи Дмитриевны в выборных кампаниях различного уровня.

На вопрос о самых важных достижениях Наталья Дмитриевна скромно отвечает: «Достижения –

это, наверное, громко сказано. Все наши достижения – это работа команды. Как и наши неудачи. А деятельность заместителя Главы – управляющего делами очень разноплановая и разнообразная. Кроме того, о чем я упомянула выше, это еще и огромный пласт работы с сельскими поселениями, общественными организациями, участие в организации и подготовке праздничных мероприятий к Дню города, 9 Мая, 25 сентября и других.

Надо отметить, что Н.Д. Воднева стояла у истоков организации территориального общественного самоуправления. Под ее руководством в Сафоновском районе создано 34 ТОСа: 13 в городе и 21 на селе. Отрадно, что наши ТОСы занимают призовые места на областных конкурсах. Наталья Дмитриевна благодарна председателям ТОСов за их активную гражданскую позицию.

Признанием Н.Д. Водневой стали такие награды, как медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», Благодарность Министра регионального развития РФ, Почетная грамота и Благодарственное письмо Депар-

тамента Смоленской области по внутренней политике, Благодарственное письмо Губернатора Смоленской области, Почетная грамота Смоленской областной Думы, Почетная грамота Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Почетная грамота Общенациональной Ассоциации территориального общественного самоуправления. Ей присуждено почетное звание Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления «Лучший работник местного самоуправления». Является победителем областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» в 2011 году.

По словам председателя Сафоновского районного Совета депутатов Анны Захаровой, Наталье Дмитриевне удалось так сплотить свой коллектив, что он стал дружной семьей. В этом году Н.Д. Воднева ушла на заслуженный отдых, но в районной администрации всегда будут вспоминать теплыми словами ее интеллигентность, мудрость, тактичность, опыт, трудолюбие.

Марина ХОТУЛЁВА