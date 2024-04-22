Маячок, робот, дрон

В сафоновских школах № 3, № 7 и № 8 в эти дни работает технопарк «Кванториум», созданный на базе Вяземского железнодорожного техникума.

Занятия для учащихся 5–9-х классов проходят по направлениям «Гео/аэро», «Рободизайн», «IT/VR/AR».

Наставники знакомят ребят с обязательными навыками, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и достигать их, создавать актуальные и востребованные проекты.

Мобильный технопарк «Кванториум» создан, чтобы решить проблему доступности дополнительного образования детей для удаленных районов, реализовать научно-технический интерес детей, а также для повышения престижа технических профессий.

На занятиях школьники учатся собирать электрические схемы, составлять программы, собирать и «оживлять» роботов, запускать квадрокоптеры.

Вполне возможно, что знакомство с современными технологиями поможет ребятам в дальнейшем выбрать профессию будущего.