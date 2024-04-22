﻿Василий Анохин: в Смоленской области, у Красной горки, появится новая полоса для движения грузового транспорта





Эту инициативу губернатор обсудил с заместителем председателя РФ Алексеем Оверчуком.

Речь идет о создании новой полосы для движения грузовиков в районе населенного пункта Красная горка. Проект должен поспособствовать развитию транспортного сообщения с Беларусью и устранит образование пробок рядом с пунктом контроля, через который каждые сутки проходит более 4000 грузовиков.

«Расширение дороги увеличит объём автотранспортного сообщения между нашими странами, положительно скажется на наращивании взаимного турпотока и укреплении экономических связей», — сказал Василий Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Вопрос связанности транспортного и логистического сообщения Смоленской области и Республики Беларусь приобретает стратегическое значение. В первой половине 1990-х годов на границе с Беларусью был установлен таможенный контроль, что несколько затруднило реализацию хозяйственных связей. Однако после прихода к власти в Беларуси Александра Лукашенко наметилась тенденция к расширению экономического сотрудничества России и Беларуси: в 1995 году Правительство России издало постановление об отмене таможенного контроля на границе России иБеларуси в связи с подписанием соглашения о таможенном союзе, в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного Государства. По связанности двух стран удар нанесла пандемия коронавируса, когда было прервано регулярное железнодорожное сообщение. И до сих пор между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей отсутствует пригородное пассажирское сообщение, которое до пандемии существовало хотя бы с возможностью пересадок в Рудне и Красном. Пассажирское сообщение восстановлено лишь на поездах дальнего следования.

Одной из проблем для развития туризма в Смоленскую область длительное время была невозможность посещать Смоленскую область иностранцам, въезжающим со стороны Беларуси на поезде или автотранспорте через пункт «Красная горка». Ратифицированное в 2023 году соглашение о взаимном признании виз России и Беларуси со временем должно открыть возможности для обеспечения транзита граждан третьих стран через пункт «Красная горка», что создаст дополнительные возможности для расширения туристического потенциала Смоленщины.

Усиление западных санкций в 2022-2023 годах создало опасения в отношении резкого падения транзита грузов через Смоленскую область в западном направлении в связи с перестройкой логистических маршрутов. Однако через пункт контроля «Красная горка» в сутки проходит более 4000 грузовиков — это показало, что данные опасения были во многом излишними. Напротив, сильный лгистический поток потребовал создать новую полосу для движения грузовиков в районе «Красной горки», что и было сделано — это должно позитивно повлиять на организацию логистики в районе российско-белорусской границы, уменьшить бюрократические издержки для участников рынка и улучшить ситуацию с функционированием транспортно-логистического коридора в этом районе. Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем туристы и предприниматели получат больше возможностей для удобных поездок и оптимизации грузоперевозок между странами, что приведёт к активизации экономического сотрудничества и увеличению числа туристических поездок на данном направлении.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

С приходом к руководству Смоленской областью Василия Николаевича Анохина многое поменялось в регионе — стало восстанавливаться производство, создаются новые рабочие места, привлекаться инвестиции из других регионов. Вот и сейчас строительство новой полосы трассы М-1 – крупнейшей магистрали, которая проходит от Москвы через Смоленск до границы с Беларусью (также известное как Белорусское шоссе, дорога на Минск) станет новым проектом развития транспортного сообщения с соседним государством. Это не просто устранит пробки в районе Красной горки, в районе пропускного пункта через границу России и Белоруссии, сократив время ожидания. Это не только увеличит туристический поток и укрепит экономические связи двух братских государств, но и создаст новые рабочие места для жителей обоих регионов, обеих стран.