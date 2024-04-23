КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ДВА САПОГА – ПАРА»

2024 год по указу президента Российской федерации признан годом Семьи. Это позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям, укрепить защиту традиционных семейных ценностей. А мероприятия, которые проходят в рамках Года семьи в Центральном Дворце культуры – это чудесный повод познакомится поближе и узнать по больше о замечательных, дружных семьях, проживающих в нашем городе.

В Центральном Дворце культуры прошла концертная программа «Два сапога – пара». Героями данного вечера стала семья Ирины и Олега Коржуевых. Эту пару объединяет любовь, дружба и конечно же – замечательные дети:Варвара, Матвей, Мария и Александра. 8 июля 2022 года в День семьи, любви и верности, Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени А. Т. Гагариной наградили пятнадцать женщин-матерей. Среди этих награжденных — Ирина Юрьевна Коржуева. Девиз этой семьи: «Рядом и все вместе». В подтверждении этих слов, на данном мероприятии, Александра, Мария, Матвей, Варвара Ирина и Олег Коржуевы исполнении песню С. Трофимова «Родина».

В этот вечер, к творческой семье обратилась депутат Смоленской областной Думы Н.М. Снытина. Она пожелала этой удивительной семье счастья, благополучия и исполнения желаний.

Концертную программу украсили творческие номера артистов Центрального Дворца культуры, Центра Детского творчества и Детской школы искусств.

По информации Центрального дворца культуры