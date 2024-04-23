﻿РОСЭКСИМБАНК – 30 лет на службе российскому экспорту!





РОСЭКСИМБАНК отмечает 30-летний юбилей своей деятельности в поддержке внешнеторговых операций России, преимущественно специализируясь на экспорте. С 2014 года входит в состав Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ). Банк оказал поддержку более чем 2,5 тысячам участников внешнеэкономической деятельности, обеспечив финансирование экспортных проектов на сумму свыше 825 миллиардов рублей.

История РОСЭКСИМБАНКа начинается с 1994 года, когда в рамках выстраивания инфраструктуры поддержки экспорта, Правительство Российской Федерации основало РОСЭКСИМБАНК. Этот шаг был направлен на оказание помощи российским компаниям в освоении международных рынков. Сегодня Банк является частью Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), который как институт развития, оказывает компаниям и организациям широкий спектр услуг на всех этапах экспортной деятельности.

За 30 лет своей деятельности Банк помог множеству компаний интегрироваться в мировую экономику, укрепить позиции на международных рынках и реализовать значимые для страны проекты. Расширение полномочий банка до поддержки импорта в 2022 году подчеркнуло его роль в укреплении внешнеторговых связей России.

За годы собственный капитал Банка вырос более чем в 14 раз (до 36,4 млрд рублей), кредитный портфель – в 19 раз (до 202,1 млрд рублей), а размер активов увеличился в 15 раз (до 272,6 млрд рублей).

Банком поддержано более 2,5 тысяч участников внешнеторговой деятельности, всего объем поддержанного инструментами банка экспорта составил 16,4 миллиарда долларов, а предоставленное финансирование – 825,4 миллиарда рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является поддержка высокотехнологичного экспорта России. Примером такой поддержки является предоставление кредитной линии белорусской компании «Гродно Азот» для модернизации производства аммиака. Это позволит «Гродно Азот» приобрести надежное и качественное оборудование от российских производителей, уже зарекомендовавшее себя на экспортном рынке.

Широкая продуктовая линейка банка всегда актуальна и обладает необходимыми решениями для экспортеров и импортеров: пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом. РОСЭКСИМБАНК является лидером международного экспортного факторинга по данным Ассоциации факторинга, а АКРА и «Эксперт РА» подтвердили банку высокие кредитные рейтинги.