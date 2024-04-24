Дорогами милосердия и добра

В межрайонной конференции по православной культуре «Дорогами милосердия» приняли участие учащиеся школ Сафоновского и Холм-Жирковского районов. С приветственным словом к собравшимся в читальном зале Сафоновской центральной районной библиотеки обратились руководитель районного методического объединения учителей духовно-нравственной направленности Е.В. Скоморощенкова, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин.

Непростая задача стояла в этот день перед членами жюри: оценить рефераты по пяти заявленным номинациям, задать ребятам уточняющие вопросы, определить победителей.

Пятиклассник гимназии Глеб Борисенков, выступление которого в номинации «Православные традиции и праздники» было признано одним из лучших, поделился своим восприятием любимейшего и почитаемого в народе праздника Масленицы. «Это не праздник желудка, а ликование щедрой души», – говорил Глеб, рассказывая о том, что, когда его семья садится за празднично украшенный стол, то ни у кого даже не возникает потребности уткнуться в мобильный телефон: близкие наслаждаются возможностью побыть вместе, пообщаться. Эмоциональное выступление школьника сопровождалось демонстрацией созданной им картотеки игр: участники конференции передавали друг другу масленичные блины, члены жюри еще и украшали символ этого праздника каждый на свой вкус и лад. После выступления Глеба не осталось сомнений в том, что Масленица – это не праздник желудка и что общая трапеза в эти дни имеет свойство смягчать и примирять сердца. Не случайно последнее воскресенье перед Великим постом именуется Прощеным! Готовясь к нему, православные прощают и утешают всех ближних и дальних, стараются свершить шесть дел евангельского милосердия: жаждущего напоить, голодного накормить, странника ввести в дом, нагого одеть, посетить больного и навестить томящегося в темнице.

Лауреатами в номинации, посвященной православным праздникам, стали десятиклассницы средней школы № 7 Анастасия Шепетова и Полина Лобанова. Анастасия посвятила свой реферат традициям празднования Рождества Христова и Крещения Господня. Она задумалась, прежде чем ответить на заданный ей вопрос о том, что дает человеку окунание в крещенскую прорубь. А потом нашлась с ответом: смысл погружения в купель – духовное обновление; человек совершает этот обряд не по принуждению, а по собственному желанию, заранее готовится к очищению от вольных и невольных прегрешений..

Полина Лобанова вела речь о зарождении праздника в честь святых Петра и Февронии – Дня семьи, любви и верности. По просьбе членов жюри она привела и другие примеры супружеской любви и верности. Неожиданно преподаватель воскресной школы «Вифлеемская звезда» храма Рождества Христова Михаил Зеленков задал вопрос о том, что такое традиционные ценности. В ответ прозвучали эпитеты: честность, доверие, любовь, уважение друг к другу мужа и жены, то есть нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности.

Готовясь к православной конференции, ее участники изучали православную литературу, путешествовали по святым местам, фотографировали и описывали сохранившиеся и полуразрушенные храмы…

Восьмиклассница средней школы № 2 Софья Еронова, ставшая победительницей с представленным проектом «Разоренные храмы Сафоновской земли», смогла воссоздать общую картину судьбы российских церквей, многие из которых были закрыты в годы богоборчества, превращены в склады для хранения муки или в конюшни, взорваны в годы Великой Отечественной войны….Восстановление храмов в наши дни стало духовной потребностью россиян.

Лауреатами в номинации «История русской православной церкви» стали ученица девятого класса гимназии Елизавета Григорян с рефератом о православной церкви на Смоленщине во время Великой Отечественной войны и десятиклассница Издешковской средней школы Елена Сорокина, посвятившая свое исследование святым воинам Руси.

Вслед за ученицами средней школы № 2 Валерией Тимофеевой и Елизаветой Смирновой участники конференции совершили виртуальное путешествие по православным святыням земли Смоленской. Валерия, разработавшая также игру по заданной теме, заняла второе место. А Елизавета Смирнова – автор реферата, посвященного житию святого архиепископа Луки, – третье.

На втором месте по результатам конференции шестиклассник средней школы № 1 Лев Киселев, выбравший темой для исследования судьбу смоленского князя Ростислава Мстиславовича, княжившего на нашей земле 40 лет. Рассуждая о его роли в истории, Лев подчеркнул главное: в период княжения он всеми силами стремился укрепить Смоленскую землю. Объединить кривичей, сделать Смоленский край богатым, сильным и независимым от других княжеств — такова была цель его внутренней политики.

Третье место в номинации «Мой любимый святой» заняла пятиклассница Агибаловской средней школы Ульяна Боченкова. Ее выступление на конференции было посвящено образу святой Матроны Московской. Лауреатами стали представительница этой же школы Холм-Жирковского района Алена Попова с выступлением о Серафиме Саровском и Кристиан Чебан – ученик четвертого класса начальной школы-детского сада. Кристиан, заинтересовавшись происхождением своего имени, в анналах истории отыскал сведения о святом Кристкенте, Криске – апостоле, спутнике и ученике апостола Павла.

Благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин, обращаясь к участникам православной конференции, отметил важность изучения истории православной культуры. Он говорил также о главных для человека качествах, каковыми являются милосердие, сострадание, умение противостоять злу. Победителям и лауреатам были вручены заслуженные награды и книги, адресованы пожелания дальнейших успехов в изучении и осмыслении духовного наследия России.

Директор техникума туризма, менеджмента и информационных технологий Наталья Маркова поблагодарила организаторов и участников конференции, вручив преподавателю воскресной школы «Вифлеемская звезда» Михаилу Зеленкову книгу «Жизненный путь Святейшего Патриарха Алексия II».

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Участники православной конференции

Глеб Борисенков посвятил свое выступление празднику Масленицы

Софья Еронова рассказала на конференции о разоренных храмах Сафоновской земли

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