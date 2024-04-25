Выбор за нами

В Центральном дворце культуры состоялась деловая игра для молодежи «Приди и проголосуй!». На пост президента Молодежной Федерации претендовали четыре кандидата — представители четырех партий. Партию «Цитрус» представляла Анастасия Ковалева, учащаяся 11 класса школы № 4 г. Сафоново. Партию «Стратегический альянс молодежи» — студентка Сафоновского филиала СмолАПО Софья Орешкина. Выдвинутым кандидатом от партии «Здоровая молодежь» стал Дмитрий Цимбалов из ТТМИТа. Молодежный совет администрации района также представил свою партию «Слово молодежи» и выдвинул кандидатуру Софьи Червяковой, студентки ТТМИТа.

Кто же выиграл в выборной гонке? Кандидатов оценивало жюри, а также избиратели. Процесс голосования проходил в фойе Центрального дворца культуры, и после подсчета голосов были объявлены победители. О результатах деловой игры читайте в ближайшем номере газеты «Сафоновская правда».