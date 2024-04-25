﻿На Смоленской атомной станции завершилась миссия поддержки ВАО АЭС в области эффективной работы персонала





Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.

В состав команды экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), которые работали на Смоленской АЭС, вошли оперативные работники, сотрудники учебно-тренировочного подразделения (УТП), психологи, а также представитель Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» и эксперт из Китая.

«Смоленская АЭС запросила экспертную миссию поддержки, определив эту тему актуальной для себя. Под принципами эффективной работы персонала мы разбирали базовые принципы работы операторов, а также применение инструментов предотвращения ошибок персонала», — отметил советник МЦ ВАО АЭС Евгений Ковалёв.

В своих презентациях эксперты акцентировали внимание на культуре безопасности, выявление действий, которые могут привести к ошибкам персонала. Как было отмечено, исключить небезопасное поведение и травматизм можно, соблюдая базовые принципы работы оператора, такие как: использование опыта эксплуатации, критический подход, приверженность процедурам и инструкциям, четкие коммуникации, инструктаж перед выполнением работ, контроль действий персонала, анализ выполненной работы. Немаловажный аспект — это социально-личностные установки и психологические особенности сотрудников, а также позитивная мотивация.

«Более 30 лет я работаю психологом в атомной энергетике, и всю свою энергию стараюсь посвятить тому, чтобы персонал сохранял свой потенциал, и чтобы ценности Росатома были не абстрактными, а реально важными, нужными, стимулировали сотрудников на рациональное, безопасное поведение, — подчеркнула главный эксперт по международной деятельности АНО ДПО «Техническая академия Росатома» Татьяна Мельницкая. — В рамках миссии поддержки моя основная задача была открыть секреты мотивации и стрессоустойчивости, дать простые и понятные упражнения по восстановлению своего потенциала, жизненных ресурсов персоналу такого сложного производства, как атомная станция».

В учебно-тренировочном подразделении эксперты провели наблюдения за тренировками оперативного персонала на полномасштабном тренажере блочного щита управления. Все факты, которые они зафиксировали, легли в основу рекомендаций по улучшениям. Проект итогового отчета передан атомной станции.

Как отметил в завершение миссии поддержки заместитель главного инженера Смоленской АЭС Антон Чуканов, для смоленских атомщиков очень важен независимый и объективный взгляд экспертов, их опыт и наработки, которые направлены на формирование правильного поведения сотрудников. На основе предложенных рекомендаций будет строиться дальнейшая работа по улучшению деятельности в этой области.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС