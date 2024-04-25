﻿Смоленская АЭС: Десногорск получит от атомной отрасли 1,5 млн рублей на решение задач в области образования





На конференции «Школа Росатома – это мы» в Москве город-спутник Смоленской АЭС получил диплом, подтверждающий второе место в публичном рейтинге отраслевого проекта «Школа Росатома» по итогам 2023 года и финансовую поддержку задач в области образования.

На целевые средства от атомной отрасли – 1,5 миллиона рублей – решено создать студию детского анимационного фильма. Инициативу Дома детского творчества поддержали глава муниципалитета Анатолий Терлецкий и председатель Комитета по образованию Татьяна Токарева.

Для воплощения замысла в жизнь необходимо приобрести дорогостоящее оборудование: современные компьютеры, мультстудию с декорациями и персонажами, студию звукозаписи, а педагогу, который возглавит проект, пройти специализированное обучение по владению анимационными технологиями и стать уникальным наставником для юных десногорцев.

«Мы благодарны проекту «Школа Росатома» за выстраивание эффективных моделей и программ, помогающих атомным городам быть на шаг впереди в сфере образования, и уверены, что открытие студии станет отличным подспорьем в раскрытии творческих способностей подрастающего поколения Десногорска, – подчеркнула председатель Комитета по образованию Татьяна Токарева. – Надеемся, что по итогам рейтингования в 2024 году наш муниципалитет также покажет хороший результат, а это зависит от энергии и профессионализма педагогов, желания ребят покорять новые вершины, активности общественности в событиях «Школа Росатома».

Муниципальный координатор «Школы Росатома» в Десногорске Татьяна Кужаниязова ожидает от проекта много хороших мультфильмов, а также значительного увеличения числа участников международного конкурса «Территория успеха: мультиКЛИПация», ежегодно проходящего под эгидой Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС».

«Создание мультфильмов – высокотехнологичная деятельность, которая включает в себя много «слоев»: нужно грамотно и правильно написать сценарий, придумать персонажей, красиво снять и интересно озвучить, чтобы итоговый продукт произвел на зрителя задуманное авторами впечатление, – отметила Татьяна Кужаниязова. – Не единожды ребятам Десногорска участие в событиях «Школы Росатома» помогло определиться с выбором будущей профессии, выбрать вуз для получения высшего образования. Уверена, что и наша студия для кого-то станет первым шагом в профориентации».

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Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС