Диктант Победы

В Сафонове прошла патриотическая акция, инициированная партией «Единая Россия», – Диктант Победы.

Нынче в нашем городе она проходила на двух площадках – в Центральной районной библиотеке и в техникуме туризма, менеджмента и информационных технологий.

В этом году блок вопросов посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

Участвуя в акции, мы сохраняем память о подвиге наших предков и вносим вклад в мирное будущее нашей страны.