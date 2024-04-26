﻿Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах





Мероприятия корпоративных программ – это не меры по охране труда. В этом их главное отличие и значимость в плане снижения предотвратимых показателей заболеваемости и смертности.

Формирование здорового образа жизни населения и профилактика неинфекционных заболеваний – это важнейшая межотраслевая проблема, как внутренней, так и демографической политики Российской Федерации, что нашло свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Медико-социальный и экономический ущерб от раннего развития хронических неинфекционных заболеваний огромен и определяет значимость охраны укрепления здоровья работающего населения. Меры для борьбы с факторами риска в целях снижения смертности населения трудоспособного возраста и увеличения продолжительности и качества жизни граждан стоят на первом месте, причём не только для медиков.

Важным направлением охраны здоровья является внедрение корпоративных программ на предприятиях и в организациях. Это многомодульные проекты направлены на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и устранение факторов риска и их развития, которые реализуются за счёт корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах и значимо улучшают здоровье работников, сокращают расходы работодателей на оказание медицинско-социальной помощи на меры по охране труда, а также повышают производительность труда и обеспечивают положительный возврат инвестиций, что выгодно как для работников, так и для работодателей. Здоровые сотрудники – это главный актив успешной компании. Работающее население – золотой потенциал нации и региона.

Мероприятия корпоративных программ решают конкретные задачи по охране здоровья сотрудников с изначально определёнными целями, ресурсами и ожидаемыми результатами. Они разрабатываются с учетом индивидуальных потребностей и возможностей предприятия (организации). Координирует этот процесс Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленской области. Начинается путь с анкетирования на цифровой платформе «АТРИЯ».

Для реализации корпоративных программ очень важно создание рабочей среды, которая помогает сотрудникам поддерживать ЗОЖ и правильное поведение, например, столовые на рабочем месте с выбором здоровой пищи или помещение для физических упражнений, а также отдыха. Система корпоративного благополучия сотрудников становится одним из ключевых элементов наравне с заработной платой и мероприятиями по охране труда в борьбе за лучшие кадры и стабильный кадровый состав.

В корпоративные программы по повышению грамотности и приобретению навыков входят следующие направления:

— здоровое питание;

— физическая активность;

— отказ от вредных привычек и снижение потребления алкоголя и отказ от табака;

— управление стрессом;

— мероприятия по медицинской профилактике. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры на рабочем месте по территориальной программе госгарантии в рамках полиса ОМС. Периодические медосмотры в рамках охраны труда после проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Проведение диспансерного наблюдения в части профилактического консультирования школ здоровья и мониторинг показателей здоровья на рабочем месте, в том числе при помощи дистанционных методик.