﻿Василий Анохин: «Абилимпикс» учит достигать поставленных целей





В Смоленской области при поддержке Губернатора Василия Анохина прошел региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В нем приняли участие 106 школьников, студентов и специалистов – сотрудников смоленских предприятий и организаций, а также пенсионеры.

Соревнования развернулись по 17 компетенциям, в числе которых «Малярное дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Массажист», «Швея», «Адаптивная физическая культура», «Медицинский и социальный уход», «Столярное дело», «Художественный дизайн» и др.

В рамках деловой программы чемпионата состоялась Всероссийская панельная дискуссия «Инклюзивное образование: в поисках оптимальной модели», работали консультационные площадки по вопросам трудоустройства, тематические выставки и экспозиции, диалоговая площадка «Актуальные вопросы повышения доступности профессионального образования, в том числе профориентации и занятости лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», проводились мастер-классы и профессиональные пробы «На все руки мастера», ярмарка вакансий, встречи с работодателями.

Впервые были организованы «Фестиваль возможностей» для лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включая интеллектуальные нарушения, в также фестиваль «Знакомство с профессией» для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста по таким компетенциям как «Гончарное дело», «Живое слово», «Пчеловодство», «Флористика», «Швейное производство».

«Чемпионатное движение «Абилимпикс» учит достигать поставленных целей и добиваться успеха. Все участники – большие молодцы! Они не опускают руки, преодолевают себя и успешно осваивают профессии, которые помогут состояться в жизни, стать настоящими мастерами своего дела. Восхищаюсь их упорством, настойчивостью и талантами! Для них нет ничего невозможного!», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Победители регионального этапа отправятся в Москву для участия в финале Национального чемпионата.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Предыдущий 2023 г. Президентом Российской Федерации был объявлен Годом педагога и наставника, на протяжении уже нескольких лет на территории Смоленской области проходит региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Десятки и сотни школьников, студентов и специалистов – сотрудников смоленских предприятий и организаций ежегодно принимаю в нем участия, соревнуясь по 17 компетенциям. В этом году были представлены такие направления «Малярное дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Массажист», «Швея», «Адаптивная физическая культура», «Медицинский и социальный уход», «Столярное дело», «Художественный дизайн» и др. Ребята из смоленский школ и колледжей смогли прийти и посмотреть какие направления для творческого и карьерного роста существуют в регионе, на кого есть возможность обучится в дальнейшем. В свою очередь педагоги и наставники могут передать свой богатый опыт ученикам, подготовив новую достойную смену, для работы в важных и востребованных профессиях, эти навыки и умении пригодятся ребятам в дальнейшей жизни!

Подобные Всероссийские и национальные чемпионаты служат своеобразной образовательной площадкой, для развития основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Сейчас нужно как можно больше проводить подобного рода мероприятий, передавая имеющийся у педагогов и наставников опыт, нарабатывая новые навыки и методики работы с талантливой и креативной молодежью, уделяя внимания лицам с нарушениями здоровья, вовлекая их в образовательное пространство.

На подобного рода площадках необходимо не просто накопить определенный потенциал, но и передать последующим поколениям, научит жить в новом быстро меняющемся мире, не позволив наделать ошибок и способствовать развитию всесторонней личности! Сейчас на ум приходят слова премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля: «Лучшие инвестиции — это инвестиции молока в младенцев»!

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Важность движения Абилимпикс выразил Президент Российской Федерации Владимир Путин, обращаясь к участникам он сказал:

«Вы не только стремитесь к победе, но и ломаете многие стереотипы, доказываете, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха, и тем самым служите примером для миллионов наших соотечественников».

В продолжение слов Президента хочется отметить ряд позитивных аспектов регионального этапа:

1. Активная поддержка со стороны губернатора. Участие и поддержка Василия Анохина свидетельствует о важности, которую региональные власти придают вопросам инклюзии и создания равных возможностей для людей с инвалидностью.

2. Широкий охват участников. В чемпионате приняли участие представители различных возрастных групп и социальных категорий, что говорит о его доступности и актуальности.

3. Разнообразие компетенций. Большой выбор направлений позволяет участникам проявить себя в различных сферах деятельности и найти свое призвание.

4. Насыщенная деловая программа. Проведение дискуссий, мастер-классов, ярмарок вакансий способствует повышению информированности о возможностях трудоустройства и профессионального развития для людей с инвалидностью.

5. Инновационные форматы. Организация «Фестиваля возможностей» и «Знакомство с профессией» для детей расширяет границы инклюзии и способствует ранней профориентации.

Проведение чемпионата на территории региона также показывает ряд точек роста движения на Смоленщине, которые год от года позволяют развивать движение еще сильнее.

1. Расширение партнерских связей с бизнесом. Активное вовлечение работодателей в чемпионат позволит повысить эффективность трудоустройства участников.

2. Развитие системы наставничества. Поддержка опытных специалистов поможет участникам совершенствовать свои навыки и успешно интегрироваться в профессиональную среду.

3. Информационная кампания. Широкое освещение чемпионата в СМИ повысит осведомленность общества о возможностях и достижениях людей с инвалидностью.

В заключении отмечу, что проведение регионального этапа «Абилимпикс» в Смоленской области – важный шаг на пути к созданию инклюзивного общества, где каждый человек, независимо от своих возможностей, может реализовать свой потенциал.