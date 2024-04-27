﻿Перспективы парламентских партий на региональном уровне





Итоги выборов президента России оказались беспрецедентными и, безусловно, окажут сильное влияние на расстановку политических сил в стране и Единый день голосования в сентябре.

У парламентских партий появляются новые возможности в плане объединения и укрупнения. Становится вероятным присоединение «Партии роста», «Родины» и «Гражданской платформы» к той или иной парламентской партии. В то же время электоральная база всех парламентских партий, кроме «Единой России», как показали президентские выборы, сужается. Часть традиционного электората ЛДПР и КПРФ на фоне консолидации общества отходит к «ЕР». Другая часть сторонников КПРФ наоборот уходит во «внутреннюю миграцию». В любом случае, как показали выборы президента, разрыв между партиями ничтожен и в ходе ЕДГ решающую роль сыграют позиции партий именно на региональном уровне.

Как вы считаете, продолжится ли и после выборов процесс консолидации общества? Что могут предложить парламентские партии избирателям на региональном уровне? Какие позиции занимают парламентские партии в вашем регионе и как вы оцениваете их перспективы?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Нынешняя компании 2024 г. по выборам президента Российской Федерации оказалась беспрецедентной по своем результатам и итогам. Более 30 кандидатов изначально изъявили желание побороться за место главы государств, но в ходе избирательной гонки лишь четверо представителей парламентские партии и самовыдвиженцы сумели преодолеть все законодательные барьеры и принять участие в активной стадии президентских выборов 2024 г. После президентской компании и на волне продолжающейся СВО российское общество продолжает консолидацию вокруг своего руководителя Владимир Владимировича Путина. Осенью 2024 г. в единый день голосования пройдет несколько избирательных компаний — довыборы в Смоленскую областную Думу по одному из округов и довыборы по двум округам в Смоленский городской совет и Вяземский районный совет депутатов. И в предстоящих избирательных компаниях могут побороться за депутатские кресла, как уже представленные политические силы, такие как: «Партии роста», «Родина», «Гражданской платформы», Российская экологическая партия «Зелёные», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Но с приходом весны наблюдается активность не только парламентских партий, сторонники «Единой России» и ЛДПР организовывают субботники, продолжают сбор и закупку гуманитарной помощи для участников СВО. Представители Смоленского отделения политической партии «Справедливая Россия – за правду» так же организовывают показательные фотосессии по уборки территории и помощи нуждающимся категориям населения. Такие политические силы как – «Яблоко», «Новые люди» — не представленные в органах законодательной власти Смоленской области — после прошедших президентских выборов не проявляют никакой активности. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» не прошла в областную Думу, но имеет представителей в Смоленском городском совет. Следовало бы региональным одолениям политических партии проявлять больше активности по вовлечению населения не только в период избирательных компаний, но и в повседневной жизни. Реальными делами доказывать свою программу и отстаивая интересы доверивших им свой голос смолянам. Оценивая спектр партийно-политических сил в Смоленской области на текущий момент, можно с уверенностью сказать, что ни одна политическая партии не упустят своего шанса побороться за власть и депутатские кресла в Смоленской областной Думе и Смоленский городской совет.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Национальная политическая консолидация проявилась в первую очередь на президентских выборах, ознаменовавших эффект сплочения вокруг флага и президента. Такая консолидация сохранится в обществе и в дальнейшем. Однако это не означает нивелирования политической конкуренции между партиями в рамках единого дня голосования. Партии будут продолжать бороться за голоса избирателей, расширять базу своих сторонников. Наличие у подавляющего большинства партий патриотической позиции не означает отсутствия различий в подходах по социально-экономическим вопросам. 19 апреля на съезде партии «Новые люди» было окончательно утверждено решение о её объединении с Партией роста. Это абсолютно логичное решение, конкуренция двух правых партий за похожий электорат только мешала политическим силам расширять базу поддержки. Хотя и теперь она будет во многом ограничена предпринимателями и молодыми избирателями. На мой взгляд, присоединение партий «Гражданская платформа» и «Гражданская сила» к партии «Новые люди» было бы вполне логичным и продолжило тенденцию на консолидацию партийной системы. Партия «Родина» в её нынешнем виде также имеет ограниченный политический потенциал, было бы разумным присоединить её к ЛДПР, тем более лидер партии Алексей Журавлёв вошёл во фракцию ЛДПР в Госдуме. Такая политическая конструкция могла бы укрепить позиции национал-консервативного и патриотического электората. Вполне разумным было бы объединение «Яблока» и «Гражданской инициативы», а также «Зелёных» и «Зелёной альтернативы». Могли бы объединиться «Коммунисты России» и РПСС. Полагаю, что назрела необходимость создания обновлённой современной социал-демократической партии — Партия возрождения России, которая могла претендовать на эту роль, совершенно ушла в тень.

Региональная повестка для партий играет очень важную роль. Появление новых партийных лидеров на региональном и муниципальном уровне даёт возможность для их кооптации в национальную политическую элиту. Кроме того, на этих уровнях партийцы ближе всего сталкиваются с проблемами своих избирателях и могут предложить лучшие решения этих проблем с учётом местной специфики.

В Смоленской области в 2024 году в единый день голосования не планируется проведения крупных избирательных кампаний. Пройдут довыборы в Смоленскую областную Думу по одному из округов в связи с делегированием в Совет Федерации Артёма Малащенкова в качестве сенатора. По двум округам пройдут довыборы в Смоленский городской совет — кандидаты, избранные по этим округам, проработают всего год, поскольку очередные выборы в горсовет пройдут уже в 2025 году. Тем не менее, единороссы уже объявили праймериз, и лидер волонтёрского движения «Ваш тыл 67» Елена Потапенкова подала документы для участив предварительном голосовании. Это говорит о важности этих избирательных кампаний. Помимо этого, пройдут выборы в Вяземский районный совет депутатов. Вяземский район — второй по численности населения на Смоленщине, обладает крупным промышленным, сельскохозяйственным и инфраструктурным потенциалом, поэтому эта избирательная кампания достаточно важна. В связи с изменениями в Устав Смоленской области, открывшими возможности для создания в регионе муниципальных округов, муниципальные избирательные кампании со временем станут более важными для партий — они смогут не распылять свои силы на кампании на уровни поселений, а сконцентрироваться на окружных кампаниях. Важно только, чтобы избиратели сохранили обратную связь с муниципальной властью, которая должна сохранить представительство своих структур на уровне поселений.

Партии в Смоленской области проявляют хороший уровень активности и после завершения выборов президента. «Единая Россия» делает традиционный акцент на гуманитарной помощи в рамках СВО, проводит субботники и решает вопросы благоустройства, помогает с ремонтом социальных объектов, закупкой оборудования. Сенаторы от «Единой России» Артём Малащенокв и Руслан Смашнёв, а также депутат Госдумы Сергей Неверов проявляют хорошую активность и активно вовлечены в местные проблемы. Первый секретарь Смоленского областного комитета КПРФ Валерий Кузнецов поучаствовал в телевизионном интервью «России 24», где подробно осветил участие коммунистов в решении проблем граждан на местах и участии партии в различных социальных инициативах. 22 апреля — очередная годовщина со дня рождения В.И. Ленина, думаю, присутствие коммунистов в медийном поле в эту дату будет особенно заметно. Хотелось бы увеличения присутствия партийцев в региональном телеэфире и на радио, что повысило бы осведомлённость избирателей о работе Смоленской областной Думы, тем более в год её 30-летнего юбилея. ЛДПР провела акцию на улицах — опрос ко Дню парламентаризма, что продолжило прогрессивный подход живого общения с гражданами, продемонстрированный во время президентской кампании и Всероссийского опроса «Скажи слуцкому правду». Популяризация парламентаризма среди граждан особенно важна. Также отмечу сохраняющуюся высокую активность депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Леонова на региональном уровне. «Справедливая Россия» не сумела пройти в Смоленскую оббластную Думу на выборах-2023, в связи с чем сменилось руководство регионального отделения партии. Новый лидер отделения Ольга Калистратова не только организует субботники и помощь СВО, но и приняла делегацию из Китайской Народной Республики. Вместе с тем, правые партии — «Яблоко», «Новые люди» — не представленные в областной думе, Смоленском городском совете — после президентских выборов проявляют низкую активность в информационном поле. Партия пенсионеров не прошла в областную Думу, но сохраняет представительство в Смоленском городском совете — ей также следует проявлять больше активности для удержания своих позиций в регионе.