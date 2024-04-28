Планета дружбы в Пространстве

Не секрет, что 2024 год объявлен Годом семьи. Что касается нашей организации, то с уверенностью могу сказать, что каждое мероприятие в нашей организации, будь оно большое или маленькое, связано с семьёй. Наши особенные дети практически всегда под бдительным оком своих родителей или родных.

Для членов нашей организации в антикафе «Пространство» состоялся День семейного досуга «Планета дружбы в Пространстве». Представляете, что целых 3 часа бесплатно, дети и взрослые могли отдыхать рядом друг с другом, найдя для себя интересное времяпрепровождение.

Весь зал антикафе был в нашем распоряжении. И дети, и взрослые могли свободно перепробовать все игры.

Время пролетало незаметно. Но наши особенные смогли подкрепиться кусочком вкусной пиццы, которую нам, в качестве благотворительной помощи, предоставило кафе «Чикен Пицца».

Жаль, что в силу физических возможностей, многие семьи ушли немного раньше и поэтому не попали на общее фото.

На протяжении всего мероприятия рядом с нами была со своими ученицами руководитель фотошколы С.А.Шаталова. Но это уже будет другая история…

А дни семейного досуга в «Пространстве» станут традиционными. Ура!!! Спасибо за это Шибаевой Диане — руководителю антикафе.

Ирина Толстых

Фото Светланы Шаталовой