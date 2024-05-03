Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекций, передающихся половым путем

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день более 1 миллиона человек по всему миру заражаются инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), каждый 25-й человек в мире носитель как минимум одного вида ИППП. При этом по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждый пятый россиянин стесняется обсуждать тему инфекций, передающихся половым путем, даже с врачом.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), представляют собой группу инфекционных заболеваний, которые передаются в основном при половом контакте. В зависимости от возбудителя ИППП могут быть:

бактериальными – сифилис, гонорея, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, бактериальный вагиноз;

вирусными – генитальный герпес, урогенитальные бородавки, цитомегаловирус, гепатит B, ВИЧ;

протозойными – трихомоноз;

грибковыми – кандидоз урогенитальный.

По данным медицинской статистики, на протяжении последних 5 лет в России прослеживается плавное ежегодное снижение заболеваемости ИППП, однако, проблема не теряет своей актуальности, так как тесно связана с целым комплексом проблем репродуктивного здоровья населения. ИППП зачастую имеют скрытое течение с исходом в инвалидирующие формы поражения нервной системы, органов зрения, сердечно-сосудистой системы.

– Не вызывает сомнения актуальность и необходимость принятия эффективных мер по ограничению заболеваемости ИППП, формированию мотивации к здоровьесберегающему поведению, выработке навыков коммуникации с партнером относительно защищенного секса. Важное значение имеет междисциплинарное взаимодействие, направленное на решение вопросов мониторинга, контроля, диагностики, лечения и профилактики ИППП, – говорит главный внештатный специалист по дерматовенерологии Министерства Смоленской области по здравоохранению, главный врач ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» Сергей Евстафьев.

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