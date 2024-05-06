﻿О Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами





Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что в период с 30.04.2024 по 13.05.2024 организована работа тематических «горячих линий» и консультаций по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами.

В рамках этой акции специалисты Управления Роспотребнадзора по Смоленской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» по телефонам «горячих линий» проконсультируют всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща, какие основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Смоленской области будут проводиться в соответствии с режимом работы (пн. – чт. с 09.00 до 18.00, пт. – с 09.00 до 16.45) по телефонам:

– «горячая линия» – 8-800-100-90-50;

– отдел эпидемиологического надзора – 8-4812-30-47-96;

– консультационный центр ФБУЗ – 8 4812 64 60 26;

Телефоны территориальных отделов Управления размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Смоленской области

(http://67.rospotrebnadzor.ru/about/structure/divisions/).