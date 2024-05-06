﻿Смоленская АЭС: более 2 километров побережья Десногорского водохранилища убрали активисты акции «Зеленая весна»





3 мая под эгидой Смоленской АЭС 70 активистов вышли на берега Десногорского водохранилища, чтобы избавить живописные территории от накоплений бытового мусора. Вновь экологический десант поддержал Всероссийскую акцию «Зеленая весна» и позаботился о здоровье природы. В единой команде с энтузиазмом работали сотрудники и ветераны атомной станции, представители ООО «САЭС-Сервис», АО «Электроцентроналадка», смоленских филиалов АО «Атомэнергоремонт», «Атомтехэнерго», волонтерского объединения «Протон».

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Светланы Лубенской, главная цель «Зеленой весны», как и других экологических акций, – сохранить биологическое разнообразие, привлечь внимание к имеющимся в природе проблемам, повысить уровень экологической культуры населения.

«Места на берегах Десногорского водохранилища очень живописны – прекрасный природный ландшафт на фоне атомной станции, поэтому многие сюда приходят провести свободное время, насладиться красотой, – говорит председатель волонтерского объединения «Протон» Владимир Муравьев. – Это хорошо, однако будет еще лучше, если отдыхающие станут выносить за собой мусор в специально предназначенные для этого контейнеры. Чего мы только не нашли сегодня: и пластиковые бутылки, и стекло, и автомобильные шины, и даже одежду. Очень благодарны за активность и неравнодушие коллегам, поддержавшим акцию. Общими усилиями мы справились с поставленной задачей – навели порядок в водоохранных зонах. Вместе мы – сила!»

За три часа на трех участках побережья общей площадью 0,06 квадратных километров десногорцы собрали 12 кубов мусора. 400 мешков помог вывезти региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «СпецАТХ».

Как отметила ветеран Смоленской АЭС Ирина Калмыкова, старшее поколение понимает, что экологическое благополучие, здоровье и качество жизни зависят от всех и каждого, поэтому приветствует все инициативы, направленные на заботу об окружающей среде.

«Каждый раз мы с радостью присоединяемся к экологическим проектам, рады быть участниками таких серьезных и важных дел, – говорит Ирина Калмыкова. – Обидно только, что не все понимают, как сложно и долго природа восстанавливается, если ее постоянно загрязнять, особенно опасен пластик. Призываю жителей и гостей города не оставаться в стороне».

Специалист внутренних и внешних коммуникаций смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» Ольга Иванова тоже надеется, что сознательность людей будет расти.

«Наше предприятие небезразлично к судьбе города и его окрестностей, в этот раз на уборку вышли девять молодых сотрудников, которые выступают за чистоту и порядок, – говорит Ольга Иванова. – С отличным настроением очистили довольно большую территорию. Пусть ответственность за природу растет в геометрической прогрессии. Давайте любить и беречь окружающий мир».

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Проект «Зелёная Весна» Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского реализует с 2014 года. Предприятия атомной отрасли традиционно являются активными участниками акции.

Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС