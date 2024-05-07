﻿Смоленская АЭС: 99% жителей Десногорска высказались за расширение атомной генерации





Участники социологического исследования уверены, что активное развитие атомной энергетики положительно скажется на развитии региона

За необходимость активного развития атомной энергетики высказались 73,3% жителей Смоленской области – на 6,3% больше, чем в 2023 году. В Десногорске этот показатель за год вырос на 11,5% и составил 94%. Такие данные получили эксперты Аналитического агентства «Имидж-фактор» в завершение масштабного социологического исследования.

«Жители знают, что атомная энергетика – источник стабильного и экологически чистого энергоснабжения, – говорит директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Наша атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 миллиардов киловатт•часов электроэнергии, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Поддержка атомной энергетики населением – признание успешности пути, по которому мы движемся в сотрудничестве с Правительством Смоленской области, администрацией муниципалитета, депутатами, общественными организациями под руководством Госкорпорации «Росатом».

92% смолян одобряют использование мирного атома как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. Такого же мнения придерживаются 99,8% жителей города-спутника Смоленской АЭС.

Положительный тренд наблюдается в общественном мнении по отношению к Смоленской станции. Доля позитивных оценок ее деятельности в регионе – 88,5%, в Десногорске – 97,3%, при этом более 80% уверены, что АЭС использует эффективные подходы к работе, способствует профессиональному и личностному росту сотрудников, заинтересована в реализации потенциала молодых специалистов.

В настоящее время идет активная подготовка к строительству на Смоленщине новых энергоблоков. В Десногорске за расширение атомной генерации высказались 99%, в области – 77%. Кроме того, результаты исследования показывают, что атомная энергетика вызывает у людей положительные ассоциации, связанные с передовыми технологиями, инновациями, движением вперед.

По мнению губернатора Смоленской области Василия Анохина, поддержка атомной энергетики населением и рост доверия к Смоленской АЭС закономерны.

«В нашей стране атомная энергетика является системообразующим и востребованным источником генерации, основой для инновационного развития Российской Федерации, – подчеркивает Василий Анохин. – Любая отечественная АЭС, в том числе и Смоленская, – производство с большой долей научной составляющей и технологиями повышенного уровня безопасности. Это еще и яркий пример социально ответственного бизнеса. Значимый вклад в развитие региона вносит совместная работа по соглашению о сотрудничестве Правительства Смоленской области и Госкорпорации «Росатом». Уже реализованы десятки проектов, направленных на создание пространств для интересного и полезного досуга, отдыха всей семьей и занятий спортом. Например, сейчас в Десногорске модернизируется центральная площадь, ранее были благоустроены пешеходные зоны, пляж и набережная, создан АтомПарк».

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Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы.

В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Диагностику социальных настроений в регионах своего присутствия Концерн «Росэнергоатом» провел уже десятый раз, это хороший инструмент для оценки степени доверия людей к атомной энергетике. Отношение жителей к ее деятельности и перспективам развития социологи изучают ежегодно.

В 2024 году в исследовании участвовали 10 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет. В Смоленской области мнение спросили у жителей Смоленска, Десногорска, Ярцева, Вязьмы, Рославля и Сафонова.

Правительство РФ и профильные ведомства, в том числе, Госкорпорация «Росатом», уделяют большое внимание социально-экономическому развитию регионов, от которого напрямую зависит благополучие и качество жизни каждой российской семьи. Создание комфортных условий жизни для граждан страны — одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС