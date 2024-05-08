Они защищали Родину

Журналисты газеты «Сафоновская правда» всегда были в гуще жизни, иначе не появлялись бы на ее страницах снимки и публикации на злобу дня.

Не обошла наших коллег стороной и Великая Отечественная война. «С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли», – эти слова из «Песни военных корреспондентов» посвящены отважным собратьям по перу.

Как вспоминал И.К. Антошин, бывший секретарь Сафоновского райкома партии, редактор газеты Петр Смирнов «в момент оккупации нашего района и отступления 7 октября 1941 года погиб как верный патриот». В послевоенные годы представителями фронтового братства были редактор Иван Демидович Михаленков, заместитель редактора Петр Михайлович Захаров. ответственный секретарь Иван Герасимович Болохов, заведующие сельхозотделом Иван Павлович Муравьев, Николай Семенович Савченков.

Многие годы активно сотрудничал с коллективом «Сафоновской правды» Сергей Васильевич Яшин. Учитель по профессии, он после выхода на заслуженный отдых нередко отправлялся с журналистами в командировки, его снимки публиковались в газете. Участник Великой Отечественной, он встретил День Победы, в Берлине, оставил свою подпись на стенах рейхстага. Снимок, увековечивший памятный день 9 Мая 1945 года, Сергей Васильевич передал на хранение в Сафоновский историко-краеведческий музей. Наш коллега находится во втором ряду, пятый справа.