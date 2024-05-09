Наше спасибо — в каждом стежке

Буква за буквой – и вот на красных лоскутах материи уже отображены истории наших героев, сражавшихся за свободу Родины в годы Великой Отечественной войны. Летописцы – дети, внуки и правнуки: педагоги, учащиеся и родители образовательных учреждений. Потом эти лоскутки соединяются в одно большое полотно, которое торжественно проносится на параде в День Победы и становится настоящей реликвией создавшего его коллектива.



Всероссийская акция «Полотно Победы», которая проводится в разных уголках России уже несколько лет, давно привлекала внимание педагогов школы № 8 г. Сафоново. И вот в этом году коллектив решил воплотить ее в жизнь. Организаторами общешкольного проекта стали учитель технологии Светлана Владимировна Стрюкова, заместитель директора по ВР Марина Владимировна Кондратенкова, старшая вожатая Елена Владимировна Панасова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Татьяна Павловна Шилина, которая рассказала, как шла подготовка к созданию большого полотна.

– Общее дело всегда сближает, а эта акция объединила не только самих ребят, но и их родителей с педагогическим коллективом. Начиналась работа в феврале с разъяснительных бесед: провели классные часы, уроки мужества, прошли экскурсии в школьном музее посвященном 133 стрелковой дивизии, вспомнили про войну, объяснили важность создания Полотна Победы. Потом на уроках труда и кружках изготовили кусочки ткани размером 30х40 см, раздали их ребятам с 1-го по 11-й класс, и каждая семья вышивала на своем лоскутке имя своего героя – участника Великой Отечественной войны, его статус (блокадник, малолетний узник концлагерей, труженик тыла, звание военнослужащего). Важно, что в подготовке лоскутков принимали участие не только учащиеся, а и родители, бабушки и дедушки. Следующим этапом стало соединение частиц большого полотна размером 1,5 на четыре метра.

9 Мая коллектив школы № 8 собирается на торжественный памятный митинг. Главным атрибутом шествия наравне со штендерами Бессмертного полка станет «Полотно Победы».

Празднование Дня Победы начнется 8 мая в актовом зале школе, где началом торжественного мероприятия станет вынос символа связи и единения поколений. Тем более что на торжество приглашены ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла – все те, кто испытал на себе военное лихолетье и ужасы оккупации.

Только став непосредственным участников всероссийской акции, коллектив школы ощутил ее важность и уникальность. Она не только формирует гражданско-патриотическую позиции в отношении к своей страны, к ее прошлому и настоящему, но также сохраняет имена и подвиг ветеранов, которые защитили нашу Родину от захватчиков. А молодежь заодно узнает историю своих семейных героев.