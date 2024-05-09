﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья легких





Без доступа кислорода к каждой клетке жизнь человека невозможна.Уникальный орган, единственный,способный получить кислород– это легкие.

Хронические неинфекционные заболевания легких являются причинами повышенной смертности во всем мире. По данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) замыкает тройку лидирующих причин смертности (около 6% от общего числа мировых смертей).

Инфекции нижних дыхательных путей занимают 4 место

по смертности в мире, и первое среди инфекционных болезней.Онкологические заболевания легких и дыхательных путей за последние 10 лет дали прирост смертности на 0,6 млн случаев и заняли6 место среди основных причин смерти.

Согласно статистическим данным по Смоленской области, заболеваемость за 2023 год ХОБЛ у трудоспособного населения старше 18 лет составила 5716 случаев, что на 229 случаев больше, чем в 2022 году. С диагнозом: астма среди категории 18+ за 2023 год зарегистрировано 10506 случаев (из них 505- впервые), что на 144 случая превышает показатели 2022 года. У детей и подростков до 18 лет за 2023 год было выставлено 1434 диагноза– астма, что немного меньше, чем в предыдущий год.

Факторы риска развития заболеваний лёгких делятся на генетические (на которые мы не можем повлиять) и модифицируемые. По наследству часто передаётся предрасположенность к заболеванию, которая будет реализована, еслиподключатся другие факторы риска, такие как курение, гиподинамия, лишний вес, вдыхание загрязненного воздуха и т.п.

–От последствий употребления табака и использования электронных систем доставки никотина ежегодно гибнет более 8 миллионов человек, из них более миллиона людей из-за пассивного курения, -говорит заведующий Центром Респираторной Медицины на базе клинической больницы №1,доцент кафедры факультетской терапии СГМУ, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Смоленской области Артем Молотков. – Эта вредная привычка отрицательно воздействует на весь организм, провоцируя развитие ХОБЛ, бронхиальной астмы, болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии. Курение снижает защиту слизистыхбронхов. Безопасных способов и дозыв курении не существует.

Как помочь легким качественно функционировать:

–отказаться от курения, в том числе изделий на основе нагревания табака и электронных сигарет, избегать пассивного курения;

–поддерживать достаточный уровень двигательной активности, заниматься дыхательной гимнастикой. Кардионагрузки ведут к увеличению емкости легких и улучшению их функции;

–ежедневно гулять на свежем воздухе (лучше в лесопарковой зоне), чтобы уменьшить влияние загрязнений, чаще выезжать на природу.

– выбирать экологичные строительные материалы для дома. Не злоупотреблять ароматическими свечами, освежителями воздуха. Регулярно проветривать помещения, применять воздухоочистители. Некоторые растения способны очищать воздух от токсинов и улучшать его качество;

–поддерживать оптимальный вес, качественно и сбалансированно питаться, соблюдать питьевой режим;

–снизить уровень стресса. Повышенное напряжение мешает иммунной системе справляться с заболеваниями, а длительное состояние стресса приводит к нервному истощению;

–правильно использовать бытовую химию. А лучше и вовсе обходиться без нее по мере возможности;

–тщательно соблюдать личную гигиену;

–быть внимательнее к своему здоровью: в случае заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением;

–регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Чтобы предотвратить хронические заболевания или выявить их на ранней стадии, нужно посещать врача не только при появлении жалоб. Для того, чтобы пройти профилактический осмотр (диспансеризацию), не нужны поводы, жалобы или симптомы. Достаточно просто обратиться в поликлинику по месту жительства;

–проводить профилактическую вакцинацию. Прививка не защищает на 100% от болезни, но предотвращает ее тяжелые формы. Вакцинация от гриппа, пневмококка очень важна, особенно для лиц из групп риска – пожилые пациенты, лица с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением и др;

–вовремя ложиться спать и высыпаться.