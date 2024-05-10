Мне только восемь. И я одна…

Война и дети… нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом.

Всем тем, кто был лишен счастливого детства, но не потерял любовь к жизни, был посвящен концерт «У войны недетское лицо», который прошел в Центральном дворце культуры.

С творческими номерами перед зрителями выступили учащиеся школы № 8, танцевальных коллективов «Эксклюзив» и «Пластилин», учащиеся отделения «Хоровое пение» детской школы искусств, актеры драматического коллектива «Сказка», хора ветеранов, Татьяна Ундалова.



Теплые слова представителям поколения, познавшего на себе тяготы и невзгоды войнв, произнесли депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина, Глава муниципального образования «Сафоновское городское поселение» Светлана Шаповалова, председатель комитета по культуре Марина Сергеева.

Концерт произвел сильное впечатление на собравшихся: детей и взрослых.