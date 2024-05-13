Дети наши

Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области А.А. Царев провел встречу с руководителем благотворительного фонда «Дети наши» Анной Казанцевой, на которой поднимались вопросы дальнейшего сотрудничества.



Отметим, что благотворительный фонд «Дети наши» работает над решением проблемы сиротства в России с 2006 года. С 2014 года ведет работу по профилактике социального сиротства.

Цели фонда:

— Поддержка кризисных семей. Поддержка кризисных семей для предотвращения попадания и возвратов детей в интернатные учреждения;

— Оказание комплексной поддержки. Оказание комплексной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, для успешной интеграции в общество;

— Привлечение общественного внимания. Привлечение общественного внимания к проблемам социального сиротства;

— Выстраивание взаимодействия с государственными органами. Выстраивание взаимодействия с государственными органами власти для более эффективного оказания помощи семьям и детям в беде и изменения системы защиты детства в России;

— Объединение усилий НКО. Объединение усилий НКО для изменения системы защиты детства в стране.



Самое главное, что нужно всем детям — это любовь. А детям в детдомах нужна еще и помощь.



Вкладываясь в заботу о детях, своих и чужих, мы меняем наше общее будущее к лучшему.