﻿Владимир Путин вступил в должность президента





Владимир Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Попытки стран Запада дискредитировать выборы президента России провалились. Следствием этого стало решение ряда стран ЕС – Франции, Словакии, Венгрии отправить своих представителей на церемонию инаугурации. Даже Госдеп США выступил с заявлением о легитимности избрания Владимира Путина.

Как вы оцениваете эффект от инаугурации на имидж России в мире? При помощи чего Россия смогла отразить попытки делегитимизировать итоги выборов? На что рассчитывали иноагенты их кураторы в этих попытках? Как повлияет инаугурация на общественно-политическую ситуацию в России?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Сегодня торжественное и памятное событие, вступление в должность президента Российской Федерации! Вся страна с замиранием сердца смотрит прямую трансляцию и обращение Владимир Владимировича Путина к народу, каждое такое послание это указание пути развития страны! Хочется пожелать главе государства стойкости духа и крепкого здоровья, под знаменем такого лидера мы сможем возродить былое величие страны!!!

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Процедура инаугурации Президента России торжественная церемония уходящими корнями в конец 1990-х годов, когда после всенародного голосования 12 июня 1991 г., Первый президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин вступил в свои полномочия. Тогда стали закладываться особенности ритуала вступления в должность главы государства.

На протяжении новейшей истории России эта торжественная церемония проводилась восемь раз, согласно действующему законодательству, вступление в должность президента РФ проводится на тридцатый день после того, как Центральная избирательная комиссия огласит официальные результаты голосования.

7 мая 2024 г. Владимир Владимирович Путин в пятый раз принес присягу на верность народу. В свое приветственной речи президент выступил с обращением к россиянам, и поблагодарил всех оказавших ему доверие на прошедших в марте выборах, особо акцентировал внимание на участниках специальной военной операции, которые сражаются за Отечество, а также жителей «наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной», очевидно, подразумевая избирателей в новых регионах РФ.

По мнению экспертов газеты «Известия» в течение ближайших шести лет действующий Президент продолжит выстраивание нового глобального позиционирования РФ, и реализовывать внутриполитические задачи по народосбережению. Это важнейшие задачи, направленные на укрепление демографической ситуации в стране, выполнение всех намеченных планов и проектов, со слов Президента «… высочайшее предназначение главы государства — беречь Россию и служить народу».

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира». Член Общественной палаты Центрального Федерального Округа. Член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Председатель Общественного совета при УМВД России по Смоленской области созыва 2019 — 2022

Я полностью согласна с тем, что слова нашего Президента на инаугурации были четкими и уверенными. Они вселяют веру в то, что Россия продолжит развиваться, несмотря на все сложности и попытки врагов нам помешать.

Мне посчастливилось присутствовать на инаугурации Владимира Путина в 2012 году. Помню, как он шел по красной ковровой дорожке и пожал мне руку. Это был волнительный момент, наполненный гордостью за нашу страну.

Конечно, эта церемония не осталась без внимания западных СМИ, которые пытались ее дискредитировать. Но мы, россияне, чувствуем единение и сплоченность. Именно это и вызывает зависть у наших врагов, которые никак не могут смириться с тем, что нас не сломить!