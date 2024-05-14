﻿Программа долгосрочных сбережений: что такое и как будет работать





Условия Накоплений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это новый сберегательный инструмент. С его помощью можно сформировать подушку финансовой безопасности на случай особых жизненных ситуаций либо получать пассивный доход в будущем.

Для того чтобы стать участником программы, нужно будет заключить договор с одним или несколькими Негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Надзор за их деятельностью ведет Банк России. Все НПФ, у которых есть лицензия, можно найти в реестре, составленном регулятором. Кроме того, все фонды являются членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), которая проверяет их работу и следит за соблюдением фондами законодательства.

Для получения инвестиционного дохода НПФ вкладывает внесенные участником Программы средства в различные финансовые инструменты: облигации и акции российских компаний, государственные ценные бумаги РФ и прочие активы. Он может это делать самостоятельно или поручить управляющей компании, заключив с ней договор.

Интересно!

Сейчас на рынке работают 37 фондов, их клиентами являются более 42 млн человек. Больше 1,5 млн из них уже получают в НПФ периодические выплаты, объем которых за 2022 год составил почти 80 млрд рублей.

Долгосрочные сбережения человек сможет формировать самостоятельно за счет взносов. Можно заключить неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений. Причем сделать это можно не только в свою пользу, но также на своего ребенка до 18 лет или любого другого лица независимо от его возраста. Размер и периодичность отчислений можно определять самостоятельно.

Сбережения участника Программы будут формироваться из следующих источников:

собственные взносы,

софинансирование государства,

инвестиционный доход,

средства пенсионных накоплений.

Преимущества участия в программе

Первое: софинансирование государства

Одно из главных преимуществ программы – софинансирование накоплений людей. Сбережения участников программы будут увеличиваться за счет перечислений государства. Максимальная сумма таких перечислений – 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Впоследствии срок государственного софинансирования может быть продлен. Такое решение принимает правительство в зависимости от бюджетных возможностей.

На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тысяч рублей.

Второе: налоговый вычет

Ежегодно со средств, внесенных на счет, можно будет получить налоговый вычет. Максимальный размер возврата – 52 тысячи рублей в год, что составляет 13% от суммы взносов в программу в размере 400 тысяч рублей.

Третье: средства застрахованы АСВ

Внесенные средства будут застрахованы государством в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Размер страхового покрытия – 2,8 млн рублей, а также средства пенсионных накоплений в случае их перевода в Программу и суммы софинансирования. Для сравнения банковские депозиты в настоящее время страхуются на 1,4 млн рублей.

Правила софинансирования

Коэффициент поддержки со стороны государства будет зависеть от дохода участника Программы:

с доходом до 80 тысяч рублей в месяц формула такая: один рубль государства на один рубль гражданина;

с доходом от 80 до 150 тысяч рублей: один рубль государства на два рубля гражданина;

с доходом выше 150 тысяч рублей в месяц: тот же один рубль государства на четыре рубля гражданина;

Первой группе для получения максимальной суммы софинансирования в 36 тысяч рублей нужно будет вносить 36 тысяч рублей в год, второй группе – 72 тысячи рублей и третьей группе – 144 тысячи рублей.

Пример!

Жительница Самары Ольга и ее супруг Николай заключили договоры с НПФ. Доход Ольги – 65 тысяч рублей в месяц, доход Николая – 160 тысяч рублей в месяц. Ольга за год пополнила счет долгосрочных сбережений на 30 тысяч рублей. Столько же она получила в качестве софинансирования. Николай внес на свой счет 100 тысяч рублей. В качестве софинансирования он получил 25 тысяч рублей.

Как будут осуществляться выплаты?

Участник Программы сможет рассчитывать на получение дополнительного дохода по истечении 15 лет формирования сбережений или при достижении определенного возраста – 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Условия выплат будут определяться в индивидуальном порядке с НПФ.

В частности, можно будет выбрать период регулярных выплат: в базовых условиях значится срок в десять лет. Возможны пожизненные выплаты (накопленная сумма будет разделена на средние показатели возраста дожития). Если этот возраст будет превышен, то НПФ берет расходы на себя.

Еще один вариант – получить единовременную выплату сформированных сбережений. Это может сделать любой участник Программы долгосрочных сбережений вне зависимости от возраста по истечении периода накопления (15 лет). Такое решение принимается по договоренности с НПФ.

Пример!

Житель Нижнего Новгорода Петр К. за 15 лет накопил на своем счете 2,2 млн рублей. Он решает получать выплату в течение 10 лет и договаривается об этом со своим НПФ. НПФ определяет ежемесячный размер выплат, разделив накопленную сумму на количество лет. Каждый месяц Петр К. будет получать 18 333 рубля пассивного дохода.

Как будут наследоваться накопления?

Сформированные в программе сбережения наследуются в полном объеме в период, пока происходит процесс накопления. Если выплаты уже назначены, при этом участник Программы выбрал ежемесячные выплаты на определенный срок (от 10 лет), то сформированные средства за вычетом выплаченных также перейдут по наследству. Если же были выбраны пожизненные выплаты, то они прекращаются со смертью участника Программы и не наследуются.