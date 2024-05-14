﻿Смоленская АЭС: атомщики России завершили в Десногорске 400-километровый велопробег из Обнинска





Традиционную патриотическую акцию в честь Великой Победы организовали молодые атомщики при поддержке Концерна «Росэнергоатом», администрации и профсоюза Смоленской АЭС. К ней присоединились 22 сотрудника электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом», стартовав в первом наукограде Обнинске.

«Нам очень приятно, что объединение молодых атомщиков уже не первый год выбирает стартом для своего велопробега, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, именно наш город, – отметила начальник отдела по делам молодежи администрации Обнинска Анна Герасимова. – География участников постепенно начинает расширяться. Надеюсь, что в следующем году наши любители велоспорта тоже присоединятся и пройдут этот путь».

За 5 дней атомщики преодолели порядка 400 километров. Маршрут пролегал через Малоярославец, Медынь, Юхнов, Зайцеву гору, Киров, Бетлицу, Кузьминичи, где во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои на подступах к Москве.

«Цель нашей акции – показать, что мы чтим память о подвиге советских воинов и хотим, чтобы она сохранялась вечно, – подчеркнул сотрудник Смоленской АЭС Максим Бондарев. – По пути следования раздавали георгиевские ленточки, посещали военно-исторические музеи, возлагали венки и цветы к мемориалам, памятникам воинам-освободителям».

Вместе с опытными велосипедистами были и те, кто впервые преодолевал сложный маршрут с холмистым ландшафтом, встречным ветром, проверкой на прочность дождем, снегом и морозом. Среди новичков – Алексей Кожадей с Запорожской АЭС.

«В сложных погодных условиях нужно было поставить и разобрать палаточный лагерь, каждый раз на это уходило по два часа, – говорит Алексей Кожадей. – Было своеобразное испытание, через которое мы все должны были пройти. Несмотря на холод, никто не простудился, что-то спасало, наверное, преследование значимой цели. Хотелось бы в следующем году захватить и Брянскую область, где похоронены мои деды и прадеды».

Своей маленькой победой стало преодоление запланированного маршрута и для смоленского атомщика Александра Петрова, в семье которого тоже есть свои герои.

«Очень рад, что наконец-то удалось стать участником столь грандиозного велопробега, – говорит Александр Петров. – Походные условия требовали самых разных навыков. Трудностей было достаточно, но мы – команда, друг другу помогали, выручали. Живо, активно, сплоченно выполнили свою миссию. Впечатлил рассказ экскурсоводов в музеях, в которые заходили по пути, о Подольских курсантах – совсем юных ребятах, которые в 1941 году совершили подвиг – целую неделю противостояли силам Вермахта, ценой своих жизней удерживали оборону на Малоярославецком направлении, почти все погибли».

Финишировали велосипедисты на Мемориальном комплексе Десногорска «Курган Славы», где при поддержке Концерна «Росэнергоатом» создан уникальный музей Великой Отечественной войны под открытым небом.

«Эмоции переполняют, – отметил Андрей Меснянкин с Курской АЭС. – Лично я поражен тем, как все по маршруту пропитано историей, буквально каждые 10 километров – захоронения, мемориалы, памятники, обелиски, тысячи имен. Великой ценой досталась Победа, так много народу погибло за Родину, за свободу».

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Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Важным условием уверенного развития всегда было знание и уважение к славной истории России. Правительство страны, государственные компании, АО «Концерн Росэнергоатом» оказывают всемерное содействие ветеранским, общественным и волонтерским объединениям, которые во главу угла ставят сохранение традиций и преемственности поколений.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС