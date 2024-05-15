Соглашение о сотрудничестве

Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев подписал соглашение с Алексеем Менщиковым о сотрудничестве между муниципальным образованием «Сафоновский район» Смоленской области и Красноярским краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт государственного муниципального управления при Правительстве Красноярского края».

Данное сотрудничество – это возможность дистанционного обучения и повышения своих профессиональных навыков для работников Администрации на базе данного учебного учреждения, оказание методической помощи в разработке нормативно-правовой базы и многое другое.

По информации из открытых источников