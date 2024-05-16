По поручению Губернатора

Во время встречи в формате «открытый микрофон» сафоновцы обратились к Губернатору Смоленской области Василию Анохину с просьбой о помощи в ремонте автостанции и прилегающей к ней территории.

После встречи, проходившей в Центральном дворце культуры, Василий Анохин выехал с Главой МО «Сафоновский район» Александром Царевым на улицу Красногвардейскую, чтобы увидеть здание, которое уже много лет не знало ремонта. После осмотра на месте было дано поручение главе района оперативно разработать и просчитать смету на ремонт, чтобы выделить деньги на приведение здания и прилегающей территории в порядок.

В настоящий момент подрядчиками выполнен текущий ремонт системы отопления, покрашены стены, потолки. Заменены окна, внутренние и наружные двери. Ведется проверка качества выполненных подрядчиком работ.

По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Андрея Боголюбова, в настоящее время определен подрядчик для проведения работ, связанных с благоустройством территории у автостанции. Предстоит заменить навес, где пассажиры ожидают прибытия автобусов, приобрести и установить дополнительные скамейки.

Контроль за исполнением поручения Губернатора осуществляет Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев.

Татьяна ГЛЯШОВА