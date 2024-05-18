Про ящик с инструментами

В рамках знакомства с миром профессий представители Молодежного совета встретились с психологом Еленой Шишко. Диалог прошел в теплой атмосфере за чашечкой чая.



Благодаря тестам ребята смогли лучше узнать себя. А в процессе беседы задумались о том, какие у каждого из них есть инструменты, чтобы справиться с той или иной кризисной ситуацией.



Уже до начала встречи несколько человек решили, что выберут профессию психолога, а встреча с интересным человеком помогла укрепиться в своем желании.