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Про ящик с инструментами

18.05.2024

В рамках знакомства с миром профессий представители Молодежного совета встретились с психологом Еленой Шишко. Диалог прошел в теплой атмосфере за чашечкой чая.


 Благодаря тестам ребята смогли лучше узнать себя. А в процессе беседы  задумались о том, какие у каждого из них есть инструменты, чтобы справиться с той или иной кризисной ситуацией.


Уже до начала встречи несколько человек решили, что выберут профессию психолога, а встреча с интересным человеком помогла укрепиться в своем желании.

Опубликовано в категории Образование

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