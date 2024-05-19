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Хвостатые истории со счастливым концом

19.05.2024

В Центральном дворце культуры прошел благотворительный вечер «Будьте доры» в поддержку приюта «Верность» и сафоновских собак, находящихся в приюте.
Организатор – сафоновский зооволонтер Светлана Стрюкова, которая сотрудничает  приютом уже несколько лет.

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Благодаря неравнодушным людям сафоновцы не только оказывают приюту финансовую, вещевую помощь, но и принимают активное участие в пристройстве собак.

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Так, за полгода уже 14 четвероногих нашли второй дом в нашем городе. К сожалению, есть и такие «хвостики», которые до сих пор ищут добрые руки.  Газета «Сафоновская правда» будет рассказывать их истории. Может быть, кто-то благодаря этим публикациям обретет себе верного друга.

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Опубликовано в категории Приоритеты

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