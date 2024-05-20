Смоленская АЭС: спортсменка из Новороссийска установила рекорд России в Десногорском водохранилище, преодолев свыше 62 км за 24 часа

Благотворительный заплыв «Атомное сердце» состоялся при поддержке Смоленской АЭС

18-19 мая на Десногорском водохранилище состоялось беспрецедентное и вдохновляющее событие. Суточный заплыв, без выхода из воды, совершила спортсменка из Новороссийска Юлия Шрамко. За 24 часа она преодолела 62,12 км ради того, чтобы привлечь внимание к социальной ответственности и помочь 4-летнему десногорцу Егору Свиридовичу. Незадолго до старта организаторы X-WATERS Nuclear объявили через благотворительный фонд «Плавмир» сбор средств на реабилитацию, крайне необходимую малышу, страдающему ДЦП.

Юлия призналась, что плавание на открытой воде для нее не только увлечение, а образ жизни. Приобщилась к этому виду спорта несколько лет назад и уже в 2021 году успешно выступила на 10-километровой дистанции Международного заплыва X-WATERS Nuclear, который впервые проходил при поддержке Росатома в Десногорске. С тех пор влюбилась в город смоленских атомщиков, всегда приезжает сюда с радостью.

«Узнав о благотворительном заплыве, была очень тронута, — говорит спортсменка. – Многие люди хотят и готовы помогать, но не уверены, что средства дойдут до адресатов. Этот проект — прекрасная возможность помочь конкретному ребенку. Он был очень ответственным и эмоциональным для меня. Несмотря на то, что на одном из участков под утро пришлось побороться с холодом, мысли о том, чтобы сойти с дистанции, даже не возникали. На финише, когда оставалось около 500 метров до берега, нахлынули слезы радости от того, что я смогла».

Вместе с Юлей Шрамко старт приняли пятеро атомщиков, совершив спортивный заплыв на 2,5 км в быстром темпе от городского пляжа «Деснай» до скалодрома, а гребцы спортивного клуба Смоленской АЭС «Атом» прошли почетную дистанцию на лодках-драконах и САП-бордах.

«Наше сообщество пловцов на открытой воде пока совсем небольшое, но, как только к нам обратились организаторы заплыва с предложением принять в нем участие, мы сразу ответили согласием, — отметил председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков. — Здесь мы говорим о главном. О том, как важно не быть безразличными к окружающим нас людям. Важно, чтобы люди не оставались один на один со своей бедой. За спиной Егора сейчас горой стоит все спортивное сообщество пловцов, которое совершает уже не первый раз невозможные поступки».

Присоединились к акции и спортсмены из Москвы – любители длинных дистанций, которые поставили перед собой достаточно серьезный вызов – плыли 25 км с верховьев водохранилища, где температура воды значительно ниже. Вся вместе команда поддержки преодолела свыше 200 км.

Как рассказали организаторы, суточная дистанция была продумана тщательно: ранний старт, чтобы успеть преодолеть все «холодные» промежутки до наступления ночи. По замерам температура воды на маршруте менялась от 18 до 24 градусов. На всем пути Юлию сопровождал Александр Выскребенцев, который в 2023 году стал первым участником «Атомного сердца» и за 24 часа прошел более 56 километров. Он же готовил спортсменку к заплыву и делился ценным опытом. Например, режим питания был установлен частый: один раз в полчаса-час. Это необходимо, чтобы восстановить силы (кстати, за сутки было потрачено около 15 тысяч калорий) и не терять ориентацию во время движения.

«Проект «Атомное сердце» родился в 2023 году, второй раз у нас все получилось, второй человек успешно финишировал, установив рекорд России, — сообщил организатор X-WATERS Nuclear Кирилл Сеньшинов. – Юлия – настоящий герой. 24 часа на воде – это, мне кажется, как пробежать полтысячи километров. Акцией мы хотим показать, что спорт – это не только про личные достижения, но и про их ориентир во благо. Если каждый добавит капельку, можно целое море собрать. Такого до нас точно никто не делал. Плавают, конечно, сутки в бассейне, но открытая вода – это совершенно другое. Десногорское водохранилище – отличная локация. Где еще в средней полосе можно плавать весной и осенью? Я даже в январе окунался. Плюс здесь люди с открытым сердцем, все идут на встречу на уровне администрации и атомной станции. Огромная роль принадлежит профсоюзу Смоленской АЭС».

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Благотворительность и волонтерство играют важную роль в жизни общества. При поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям, уделяется большое внимание росту качества жизни населения страны. Повышается активность волонтеров и общественных организаций, которые оказывают значимую поддержку в реализации гуманитарных акций, проектов в социальной и медицинской сферах, помощи беженцам и другим нуждающимся. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Акция «Атомное сердце» — благотворительная, социально ориентированная. Ее поддержали тысячи россиян, включая сотрудников «Росатома». К настоящему времени в помощь Егору Свиридовичу собрано свыше 340 тысяч рублей, а требуется 400 тысяч на реабилитацию малыша. Ему для улучшения качества жизни необходимы коляска и курсы лечебной физкультуры и кинезиотейпирования. Узнать подробности акции можно в телеграмм-канале «Атомное сердце» в telegram и на сайте благотворительного фонда «Плавмир» https://fondpravmir.ru/causes/2024-sviridovich/.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС