﻿Двухтысячный посетитель информационно-выставочного комплекса Смоленской АЭС стал обладателем атомного приза





Атомная станция открыта для общественности и ждет в свои ряды молодых специалистов

17 мая 2024 года более 450 человек погрузились в мир атомных технологий и зарядились экологически чистой энергией. Акция «День открытых дверей» предусматривала посещение в формате экскурсионных групп и самостоятельно информационно-выставочного комплекса Смоленской АЭС. С момента его создания ровно год назад здесь побывали уже 2357 юных и взрослых гостей.

«Смоленская АЭС заинтересована в молодых, энергичных, амбициозных квалифицированных специалистах, окончивших высшие учебные заведения. Системно проводя профориентационные мероприятия, взаимодействуя со школами и вузами, хотим донести объективную и актуальную информацию о развитии и технологиях атомной энергетики, ее социальной ответственности. Будущим атомщикам предстоит решать интересные задачи на ныне действующих энергоблоках, участвовать в реализации масштабного проекта по сооружению замещающих мощностей», — отметил и.о. заместителя директора по управлению персоналом Евгений Шупта.

В выставочном комплексе экскурсанты узнали много интересных фактов об истории и сегодняшнем дне Росатома, электроэнергетического дивизиона и Смоленской АЭС. Специалисты управления коммуникаций не только рассказали, но и наглядно продемонстрировали, как все устроено на атомной станции.

Благодаря наглядным объемным макетам реактора и турбины в разрезе со световой индикацией тепловой схемы и систем безопасности гости смогли в тонкостях разобраться в деталях производства электроэнергии. С помощью симулятора разгрузочно-загрузочной машины стали операторами и опустили топливо в реактор. С виртуальной экскурсией посетили блочный щит управления, щит дозиметрического контроля, помещение главных циркуляционных насосов и другие локации станции. Оценили разные источники излучения любого предмета на передвижном дозиметре, а уровень собственной радиоактивности – на ростовом радиометре. И это далеко не все, к чему в буквальном смысле слова смогли прикоснуться посетители экспозиции.

«Отличная профориентационная площадка, специалисты провели по-настоящему захватывающую экскурсию и так потрясающе представили полезную информацию, что многие ребята задумались о выборе профессий, связанных с атомной энергетикой, — поделилась впечатлениями учитель английского языка школы №1 Десногорска Наталья Степанченко. – Особенно это приятно в конце учебного года – такой красивый, завершающий штрих для нашего класса».

Самые любознательные и внимательные отвечали в этот день на вопросы интерактивной викторины, победители получили сувениры на память от Смоленской АЭС. А главный атомный приз выиграл школьница Екатерина Ляшенко, ставшая двухтысячным посетителем выставочного комплекса.

«Совершенно неожиданно я стала двухтысячным гостем в этом замечательном музее, очень приятно было получить подарочек – пауэрбанк и кружку с символикой Росатома. После экскурсии еще больше уверилась, что хочу работать на Смоленской АЭС, это перспективное предприятие, которое теперь производит не только электроэнергию, но и радиоизотопы для промышленности и медицины», — рассказала юная жительница Десногорска Екатерина Ляшенко.

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Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Диалог с молодежью — один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Росатом вместе с другими предприятиями продолжает дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС