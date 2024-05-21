По долгу памяти

В тенистом парке деревни Алферово Зимницкого сельского поселения 18 мая под залпы орудий в последний путь проводили 43-х воинов, скончавшихся от ран в 481-м полевом госпитале в годы Великой Отечественной войны.

Юные алферовцы держали в руках рамочки с именами тех, кому не суждено было дожить до радостного Дня Победы. Как отметил командир поискового отряда «Боевое братство» Александр Герасенков, во время проведения раскопок поисковики переживали вместе с воинами, представляя, какими страданиями оборачивались последние дни жизни для пострадавших от пулевых ранений, осколков снарядов, задевших жизненно важные органы.

Имена тех, кого не дождались домой родные и близкие, значились в журнале медико-санитарного батальона 481-го полевого госпиталя. Несложно представить себе горе их родных, получавших похоронки с сообщением о гибели горячо любимых защитников Родины. Не дождались возвращения с войны в деревне Самыкино Холм-Жирковского района и нашего земляка Константина Евсеевича Кротова. Его вдова была вынуждена одна поднимать восьмерых детей.

Внук умершего от ран бойца, Петр Петрович Макаров, приехавший на митинг из Сафонова, поблагодарил поисковиков, отыскавших затерявшееся захоронение передвижного полевого госпиталя:

– О том, что найдены останки моего деда, скончавшегося от ран в госпитале вблизи деревни Куракино, я узнал из газеты «Сафоновская правда», – обратился к собравшимся Петр Петрович. – Получив это известие, я позвонил Александру Герасенкову, которого считаю своим младшим братишкой, ведь он – участник Чеченской кампании, в прошлом боец спецназа, награжденный орденом Мужества, а я принимал участие в афганской войне. Рассказал Александру про деда и бабушку, вырастившую восемь детей и помогавшую воспитывать внуков. У нее тоже была медаль. Слышал от родных, что в 1943 году Константин Евсеевич Кротов приходил домой навестить жену и детей.

За каждым из погибшим от ран – своя трагедия с морем слёз матерей, вдов, детей, оставшихся сиротами.

Поисковики признают: если бы не упорство и опыт поисковика Кирилла Филинова, наткнувшегося щупом на одной из старых делянок в конце июня прошлого года на погребенных воинов из госпиталей, так бы и лежали они, безвестные, не погребенные по православному обычаю. Новичкам было не под силу отыскать место захоронения, на картах обозначенного так: «в лесу, в 1 километре восточнее деревни Куракино». В поисках госпиталя пришлось прибегнуть и к немецкой аэрофотосъемке. Бойцы отрядов «Боевое братство», «Мемориал», «Родина» в течение двух дней подняли останки погибших в полевых передвижных госпиталях, находившихся в этом лесу: 481-го, 1159-го, и 2-го ППГ.

Поисковикам были адресованы благодарности Главы муниципального образования «Сафоновский район» Александра Царева, депутата Смоленской областной Думы Нины Снытиной, председателя Сафоновского районного Совета депутатов, и. п. секретаря Сафоновского местного отделения Смоленского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анны Захаровой, военного комиссара города Сафонова, Сафоновского и Холм-Жирковского районов Игоря Сафронова.

Директор Смоленского центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Долг» Ирина. Оленчива в свою очередь отдала дань уважения «часовым памяти» – поисковикам, наградив Благодарственным письмом Кирилла Филинова, за плечами которого 22 года поисковых работ, начинавшихся на заре этого патриотического движения под руководством первого руководителя отряда «Поиск» Александра Шалаева. Сегодня в одном ряду с опытными бойцами возвращают из небытия имена погибших в годы Великой Отечественной войны героев юные поисковики, в их числе дочь ветерана боевых действий орденоносца Виталия Ефименкова Виктория, сын Александра Репешко Герман, дочь Александра Герасенкова Арина, а также семиклассница одной из городских школ Варя Никитина, которую называют дочерью отряда…

Иерей Иоанн, настоятель храма в честь великомученика Пантелеймона села Издешково, отслужил заупокойную литию по усопшим. Собравшиеся у братского захоронения бросили в свежую могилу горсти земли с мыслью об упокоении с миром защитников Родины, ставших для нас ангелами мира.

Среди тех, кто обрел вечный покой в братской могиле деревни Алферово, – Семен Тимофеевич Чирков из Кировской области, Михаил Лукашевич Никоненко из Житомирской области, Леонид Николаевич Рябков из Калининской (ныне Тверской) области… Светлая им память!

Церемония перезахоронения прошла в рамках мероприятий Всероссийского конкурса «Города для детей. 2024». Итоговые материалы о ней войдут в перечень социально значимых мероприятий на независимую экспертную оценку организаторов в номинациях «Мир без границ» и «Мы помним!».

Татьяна ГЛЯШОВА