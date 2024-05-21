«Рио-Рита – радость Победы»

В Центральном сквере нашего города второй год подряд в один из теплых майских дней прозвучала музыка 30-40-х годов в исполнении оркестра Сафоновской детской школы искусств.

Стать участниками культурной реконструкции «Рио-Рита – радость Победы» мог стать каждый горожанин, который умеет танцевать или хочет научиться исполнению вальса, танго, пасодобля…Прекрасные мелодии, цветущая сирень, символы Победы и новой жизни – все это привлекает и объединяет горожан разных поколений, возрастов и убеждений.

– Праздник состоялся вопреки тому, что менялось место проведения, подводила погода. Пришло много гостей, добавились новые участники. Мы благодарим организаторов, наших партнеров – Сафоновскую детскую школу искусств, а также постоянных участников из Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, техникума туризма, менеджмента и информационных технологий, танцевальной студии «Эксклюзив». Очень рады, что в этом году к нам присоединились ребята из театральной студии «Маска» Центра детского творчества, – отметила директор Сафоновского историко-краеведческого музея Татьяна Еремина.

Услышав звуки музыки, посмотреть на развернувшееся действо подходили жители соседних домов, случайные прохожие. Малыши выбрали для себя самую удачную точку обзора, поднявшись на высокую горку.

Атмосфера праздника переносила в 30-40-е годы, когда нередко в парках и скверах звучала музыка духовых оркестров, под которую кружились пары…

Сейчас нередко «Рио-Риту» именуют фокстротом, – возможно, благодаря вот этой песне на стихи Геннадия Шпаликова:

Городок провинциальный, летняя жара,

На площадке танцевальной музыка с утра.

Рио–рита, рио–рита, вертится фокстрот,

На площадке танцевальной 41-й год.

В тему реконструкции прозвучали и песня «День Победы» в исполнении преподавателя Сафоновской ДШИ Юрия Жукова, и легендарная «Катюша», объединившая участников реконструкции.

Одна из участниц клуба «Золотой возраст» Любовь Бабичева призналась: «На этом празднике я впервые. Получила истинное удовольствие. Трогательно смотреть на маленьких деток в военной форме, ощущать преемственность поколений. Пусть не все умеют танцевать, но танцуют, как могут, стараются равняться на профессионалов. Звуки ретро-музыки, танцы 30-40-х годов вызывают улыбки, вселяют радость в сердца. Пусть это станет доброй традицией в нашем городе!»

Руководитель театральной студии «Маска» Центра детского творчества Иван Кузнецов, руководитель танцевальной студии «Эксклюзив» Екатерина Быстрова пришли вместе со своими воспитанниками, облачившись в подобающую культурной реконструкции форму. Юные танцоры смотрели видеосюжеты, готовясь к празднику, репетировали танцы 30-40-х годов. Танцы, которые исполняли в свое время их прабабушки и прадедушки в пору своей молодости, разучивали и сафоновские студенты. Трогали за душу мелодии в исполнении духового оркестра в составе юных музыкантов и их преподавателей Юрия Анатольевича Жукова, Светланы Васильевны Егоровой, Инны Сергеевны Сергеевой, Светланы Сергеевны Смоленской.

В этом году культурная реконструкция «Рио-Рита» в числе других интересных практик представит наш район на Всероссийском конкурсе «Города для детей. 2024», организованном Фондом поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: культурная реконструкция «Рио-Рита – радость Победы» в Сафонове

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